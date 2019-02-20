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Derelerde ıslah çalışması yapıldı

Yerköy Yenimahalle, Köseli, Sekili Sulama Birlikleri Başkanı Ruhi Soldamlı, yapılan ıslah çalışmaları ile birlikte derelerde olası taşkın riskinin önüne geçtiklerini söyledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
Derelerde ıslah çalışması yapıldı

Yerköy Yenimahalle, Köseli, Sekili Sulama Birlikleri Başkanı Ruhi Soldamlı, yapılan ıslah çalışmaları ile birlikte derelerde olası taşkın riskinin önüne geçtiklerini söyledi.


Sulama Birlikleri Başkanı Ruhi Soldamlı yaptığı açıklamada, "Yerköy’de Sedir, Zencir, Lalelik, Bazlamaç ve İnandık Çaylarında meydana gelen taşkınlardan toplam 13 adet köy etkilenmiştir. Kurumumuzca makine imkanları ölçüsünde, toplu makineli çalışma planlandı. Arslanhacılı Köyünde yapılan makineli çalışma tamamlanarak derenin mansap şartları iyileştirildi ve olası taşkın riski minimize edildi.Köy muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza dere ıslahı çalışmamız hayırlı olsun” dedi.


Köy muhtarları da Yerköy Sulama Birlikleri Başkanı Ruhi Soldamlı’ya köylerde yapılan dere ıslah çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
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