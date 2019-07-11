0553 313 94 23

Dereler Bursa’ya değer katacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım’daki Hacıvat Deresi ile Kestel’deki Mandıras Deresi kenarında kalan alanların yeşil alan olarak şehre kazandırılması için çalışmalara başladı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:06
Dereler Bursa’ya değer katacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım’daki Hacıvat Deresi ile Kestel’deki Mandıras Deresi kenarında kalan alanların yeşil alan olarak şehre kazandırılması için çalışmalara başladı.


Bursa’da kişi başına düşen düzenlenmiş yeşil alan miktarını Avrupa standartlarına ulaştırmak için çalışan Büyükşehir Belediyesi, mahallelerde atıl halde duran alanları da park olarak halkın hizmet sunmak için çalışmalara hız verdi. Yıldırım’daki Hacıvat Deresi ve Kestel’deki Mandıras Deresi yanında kalan alanlar da programa alınırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her iki alanda da incelemelerde bulundu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Hacıvat Mahalle Muhtarı Hayrettin Aygün ve Kestel Kale Mahallesi Muhtarı Derviş Çataltepe’nin de eşlik ettiği inceleme gezilerinde, her iki proje de tüm detaylarıyla incelendi.


Hacıvat Deresi’nin doğu yakasında yer alan yaklaşık 28 bin metrekarelik alanla ilgili daha önce proje hazırlandığını ancak bölgenin sit alanı olması nedeniyle projenin 2017 yılında onaylanmadığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni proje hazırlayıp, tekrar müracaat yaptıklarını söyledi. Bu alanın Hacıvat Mahallesi’ne kazandırılmasını hedeflediklerini belirten Başkan Aktaş, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Mandıras Deresi kenarındaki alanın da TOKİ konutlarından Ankara Yolu’na kadar uzanan yaklaşık 1 kilometrelik bir hat olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Burası Kestel ilçemiz için bir nevi çevre yolu vazifesi görüyor. Dere ıslahıyla ilgili çalışmalara BUSKİ ekiplerimiz başladı. Toplamda 10 bin metrekarelik alanı içinde yürüyüş yolları, spor ve dinlenme alanları bulunan güzel bir park olarak Kestel ilçemize kazandıracağız. Her iki proje de şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye sınırına askeri sevkiyat
    1. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    2. Mecliste Irak konulu toplantı
    3. Çatak’ta tahrip olan yollar yenileniyor
    4. "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi..
    5. Suriyeli hamile kadın ve bebeğini..
    6. İklim değişikliğiyle mücadeleye..
    7. Ürgüp Belediyesi itfaiye personeline..
    8. Yabancı yatırımcılardan 981'i Türk..
    9. Kazakistan'ın "enerji merkezi"..
    10. 6 çocuğuna dilencilik yaptıran..
    11. DAP Yapı İzmir’i sevdi
    12. Tekvandocular Türkiye Şampiyonası'nda..
    13. Avro Bölgesi genişlemeye hazırlanıyor
    14. Emniyetten KPSS adaylarına yol..
    15. Galatasaray taraftarı kritik dava..
    16. Kiremit Oluk Kanyonunda çöp temizliği
    17. Nevşehir Belediyesi çağrı merkezi 24..
    18. Teslimatlar sonrası çok sert F-35..
    19. Muğla'da yaklaşık 1,5 ton "skunk"ın..
    20. Muğla'da uyuşturucu operasyonu
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!