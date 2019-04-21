0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Derekapı boğa güreşleri nefes kesti

Artvin’in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Geleneksel ‘Derekapı Boğa Güreşleri’ nefes kesti.

21 Nisan 2019 Pazar 14:52
Derekapı boğa güreşleri nefes kesti

Artvin’in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Geleneksel ‘Derekapı Boğa Güreşleri’ nefes kesti.


Yusufeli Belediye Başkanlığı ile Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini ve Boğalarını Tanıtma Geliştirme Derneği tarafından düzenlenen ‘Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali’ bu yılda renkli görüntülere sahne oldu.


Derekapı mevkiinde iki gün süren güreşlere Erzurum, Rize, Artvin ve ilçelerinden getirilen 118 boğa, "deste, ayak, küçük orta, süper baş, büyük orta, başaltı ve baş" olmak üzere 7 kategoride mücadele etti.


50 ile 100 bin lira arasında fiyatları değişen boğalar, güreşler öncesi kilo ve boynuz kontrolünden geçirildi, sivri boynuzlular törpülendi. Yaklaşık 15 bin kişinin izlediği güreşlerde boğalara verilen, Ferman, Baltazar,Başabela,Virüs, Canboğa, Hemşinli, Karapence gibi ilginç isimler dikkat çekti.



Özenle besliyorlar


Boğa sahipleri boğalarına evlatları gibi bakarken, güreşler öncesi güç ve kondisyonlarını sağlamak için bal, pekmez ve fındıkları gibi yiyeceklerle elleriyle besliyorlar. Öte yandan kondisyonları için, antrenör eşliğinde günlük spor yaptırılıyor.


Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini ve Boğalarını Tanıtma Geliştirme Derneği Başkanı Ali Çakal, yaptığı açıklamada "Dün ve bugün yaptığımız güreşlerde 118 boğamız katıldı. Ortalama 100 bin civarında bir maliyetimiz var. Artvin yöremize ait geleneksel bir festivalimiz. Bizde bu işi devam ettirmek için uğraşıyoruz. Güreşlerimiz oldukça heyecanlı geçiyor. Çok iddialıboğalarımız var.” dedi.


Festivalin en büyük ödülü olan 16 bin lira, baş boğa sahibine verilirken toplamda 80 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 14:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spot piyasada elektrik fiyatları
    1. Spot piyasada elektrik fiyatları
    2. Kılıçdaroğlu'na saldırı
    3. 2,85 gramlık yumurta şaşırttı
    4. Ahmet Muhtar Büyükçınar’ın ismi..
    5. Şehitlerimizi uğurluyoruz
    6. Cesur kedi, köpek çetesini böyle..
    7. Teleferikte Nisan karı kuyruğu
    8. Türkiye-Irak sınır hattındaki terör..
    9. Kaçırdıkları araba ile kaza yaptılar,..
    10. Sri Lanka'daki saldırıda hayatını..
    11. Derekapı boğa güreşleri nefes kesti
    12. Peluş oyuncakları temizlemek hiç bu..
    13. Valilikten Kılıçdaroğlu açıklaması!
    14. GÜNCELLEME- Kılıçdaroğlu'na saldırı
    15. Larin tansiyonu yükseltti! MLS flaş..
    16. Beşiktaş, Sivasspor maçına hazır
    17. Her şey bir anda oldu! Deniz renk..
    18. Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumuna..
    19. Vali Yazıcı, "Çocuklar bizim aydınlık..
    20. Başkan Orkan durmuyor
    21. Ankara Valiliği: "(Kılıçdaroğlu'na..
    22. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun..
    23. İstanbul'da tenis şöleni
    24. İmamoğlu'dan takiyede yeni perde:..
    25. Şanlıurfa U-13 Gençler Ligi
    26. Yeşilboğaz: "Akdeniz’de insanca yaşam..
    27. Trump Sri Lanka'daki saldırılara..
    28. ATB, Akdeniz’de ISO-10002’nin sahibi..
    29. Giresunspor iç sahada istediğini alamadı
    30. Didim’de kutsal yol yürüyüşünde doğa..
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...