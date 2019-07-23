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Dereden patlamamış el bombası çıktı

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Allaben deresinin temiz tutulması için farkındalık etkinliği düzenledi.

23 Temmuz 2019 Salı 13:58
Dereden patlamamış el bombası çıktı

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Allaben deresinin temiz tutulması için farkındalık etkinliği düzenledi. Sönmezler, temizlik esnasında patlamaya hazır el bombası bulduklarını söyledi.


Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Alleben deresinin kirliliğine dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte GASKİ tarafından Alleben deresinin temizliği sırasından çıkan çöpler sergilendi. Sönmezler, derede patlamaya hazır bomba bile bulunduğunu belirtti.


Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, “Alleben’in bir çöplük muamelesi görmemesi, Allabe’nin gerçek kimliğine kavuşması için çalışıyoruz. Alleben’e sadece yağmur sularını drenaj ediliyor. Kanal bağlantısı yok. Bu dere 22-23 kilometre Gaziantep’in içinden geçiyor.İnsanlar bu dereye çok fazla noktadan çöp atıyor. Biz de bu çöpleri temizlemek için uğraşıyoruz. Bizim asli işimiz içme suyu kanalizasyon arıtma işleriyken maalesef Allebe’nin içindeki pislikleri temizlemeye çalışıyoruz. Biz temizliyoruz ama 3 gün sonra tekrar kirletiliyor. Bu bizim şehrimiz adına son derece üzüntülü bir durum. Buraya farkındalık olsun diye bazı malzemeler getirdik. Emin olun buraya getiremediğimiz o kadar malzeme var ki sergileyemedik. Lastiklerden tutunda oyuncak, elbise, tekstil malzemeleri, şişeler, petler var” dedi.



“Patlamaya hazır el bombası bulduk”


Sönmezler; çöp dışında, bomba bile bulduklarını ifade ederek, “Derenin temizliği esnasında patlamaya hazır el bombası bulduk. Bombayı emniyet güçlerine teslim ettik” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:58
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