Dereden geçen sürü sular yükselince zor anlar yaşadı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı yükselen dere suları nedeniyle karşıya geçmeye çalışan hayvanlar zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı yükselen dere suları nedeniyle karşıya geçmeye çalışan hayvanlar zor anlar yaşadı. O anlar bir çoban tarafından cep telefonu kamarasıyla videoya çekildi.

Olay ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ağılcık Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Şeyhali Dağ’a ait büyükbaş hayvan sürüsü otlanırken, yağmur suları nedeniyle dere yükseldi. Karşı tarafta mahsur kalan sürü yükselen dere sularından geçmek zorunda kaldı. Dereyi geçmeye çalışan hayvanlar, dere sularına kapılmaktan son anda kurtuldu. Çobanlar da hayvanların suya kapılmaması için büyük çaba sarf etti. Bu anlar cep telefonu kamarasına saniye saniye kaydedildi.

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