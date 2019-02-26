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Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

26 Şubat 2019 Salı 23:50
Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan köpek, itfaiye ekibinin çalışması sonucu kurtarıldı.

İlçenin Yeşildere Mahallesi'ndeki Büyükçay Deresi'ne düşen köpeği gören vatandaşlar, durumu Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Mahalleye gelen itfaiye ekibinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu köpek, mahsur kaldığı dereden çıkarıldı.

Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine geldiklerini belirterek, "İtfaiye ekiplerimizle köpeği bulunduğu dereden çıkarmak için çalışma başlattık. Derede ıslanan köpek soğuktan titriyordu. Çok üşümüştü. Köpeği bulunduğu dereden çıkardık. Sağlık durumu iyi olan köpeği doğal yaşam alanına bıraktık." dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 23:50
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