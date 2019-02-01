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Derede kaybolan Kader Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı

Antalya'da yaşanan hortum felaketinde annesiyle birlikte içinde bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 9. gününde devam ediyor- Çalışmalara bugün İzmir'den gelen özel bir savunma sanayi şirketi kendi ürettikleri toprak altı görüntüleme sistemi ile katıldı

01 Şubat 2019 Cuma 10:32
Derede kaybolan Kader Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 9. gününde tekrar başladı.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 69 kişi katıldı.

Bugün denizde 24 dalgıcın arama yaptığı belirtildi. Dalgıçların arama çalışmalarına denizde sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Öte yandan çalışmalar bugün İzmir'den gelen özel bir savunma sanayi şirketi de kendi ürettikleri toprak altı görüntüleme sistemi ile katıldı. İki kişilik ekip derede ve denizde sistem ile çalışma yapıyor.

Çalışmaları, ilk günden beri ekiplerin yanından ayrılmayan baba Ahmet Acar da takip ediyor.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 10:32
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