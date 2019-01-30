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Derede kaybolan Kader Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı

Antalya'da yaşanan hortum felaketinde annesiyle birlikte içinde bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:12
Derede kaybolan Kader Buse'yi arama çalışmaları yeniden başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 7. gününde tekrar başladı.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmaları karadan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı timleri, derede de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince yürütülüyor.

Deniz suyunun bulanık ve dalgaların yüksek olması nedeniyle çalışmalar bu koşullarda derede yoğunlaştırıldı.

Şiddetli yağış ve doluya rağmen derede arama yapan 13 kişilik JAK ekibi, çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerinin de destek verdiği çalışmalara 118 kişi katılıyor.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 10:12
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