Derede kaybolan gencin arama çalışmaları devam ediyor Van’ın Gürpınar ilçesinde, derede balık avlamaya çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan liseli genci arama çalışmaları devam ediyor.

Van’ın Gürpınar ilçesinde, derede balık avlamaya çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan liseli genci arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Cumartesi günü ilçeye bağlı Aşağıkaymaz Mahallesi’nde meydana geldi. 2 arkadaşıyla balık avlarken dengesini kaybederek dereye yuvarlanıp akıntıda kaybolan 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç’ü bulmak için ekiplerin bölgede başlattığı çalışmalar devam ediyor. Polis sualtı arama kurtarma timi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yaklaşık 3 kilometrelik alanda çalışma yürütüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.