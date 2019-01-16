Derede cesedi bulunan kadın cinayete kurban gitmiş Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dere yatağında cesedi bulunan kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla eski eşi tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dere yatağında cesedi bulunan kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla eski eşi tutuklandı. Mehmetbeyli Mahallesi'nde dere yatağında 9 Ocak'ta cesedi bulanan Rabia Ezer'in (21) bıçaklanarak öldürdüğünü belirleyen jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Jandarma, cinayeti işlediği iddiasıyla kadının eski eşi A.B'yi gözaltına aldı. Hakkında kaçakçılık da dahil çeşitli suçlardan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen A.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbeti sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 9 Ocak'ta dere yatağında bulunan cesedin, ailesinin bir süredir kayıp olarak aradığı ve kolunda, kızının adının yazılı olduğu dövmeden teşhis edilen, 21 yaşındaki Rabia Ezer'e ait olduğu belirlenmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.