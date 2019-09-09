0553 313 94 23

Derede boğulan küçük futbolcunun okulunda hüzünlü ders başı

Şırnak'ta serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılarak hayatını kaybeden, İspanya'da geçen yıl düzenlenen futbol turnuvasından birincilikle dönen oyunculardan Hamza Avil'in okulunda yeni eğitim öğretim dönemi hüzünlü başladı

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:38
Derede boğulan küçük futbolcunun okulunda hüzünlü ders başı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta serinlemek için girdiği derede boğulan 13 yaşındaki Hamza Avil'in okulunda yeni eğitim öğretim dönemi hüzünlü başladı.

İspanya'nın Barselona kentinde geçen yıl düzenlenen turnuvadan birincilikle dönen Şırnak takımının oyuncularından Avil'in, Vatan İlk ve Ortaokulu 8-H sınıfındaki sırasına Türk bayrağı ve karanfil bırakan arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Sınıf arkadaşlarından Harun Tayşun, Hamza Avil'in kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, herkesin yardımına koştuğunu söyledi. Tayşun, "Çok cana yakın, sevecen birisiydi. Hepimiz onu çok severdik." dedi.

- "Sınıfın neşesiydi"

Beden eğitimi öğretmeni İsmail Çobanoğlu da Hamza Avil'in sınıfın neşesi olduğunu, ölüm haberini aldıktan sonra büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

"Hamza Avil yaklaşık 3 yıldır öğrencimizdi. Bu sene onu mezun etmeyi düşünüyorduk. Sınıf başkanı, sınıfın enerjisi, neşesiydi." diyen Çobanoğlu, öğrencilerinin kendileri için çok şey ifade ettiğini aktardı.

Çobanoğlu, şöyle konuştu:

"Gönül isterdi ki; onunla beraber başlayalım eğitim-öğretim yılına ama olmadı. Bundan sonra onu sürekli hatırlayıp anacağız. Onun için daha güçlü kalacağız. Allah ailesine sabır versin. Arkadaşlarının, hepimizin başı sağ olsun."

Hamza Avil, dün ailesiyle pikniğe gittiği Silopi ilçesinin Babındak köyünde serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılmış, yakınları tarafından dereden çıkartılan Avil, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Avil'in, İspanya'nın Barselona kentinde geçen yıl 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katılımıyla düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ederek birincilikle dönen Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak takımının oyuncularından olduğu öğrenilmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:38
  1. boğulma
  2. ders başı
  3. Silopi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen'in liman kenti Hudeyde'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor
    1. Yemen'in liman kenti Hudeyde'de..
    2. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    3. Samsun Tekkeköy 276 TOKİ konutları ne..
    4. Hatay İl Emniyet Müdürü trafik kazası..
    5. Kadın girişimciler, kurdukları..
    6. Güney Afrika'daki 400 Nijeryalı..
    7. Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza..
    8. Başkan Esen, DADD üyeleriyle bir araya..
    9. TAŞGAD’tan şehit ve gazi çocuklarına..
    10. Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah..
    11. Galatasaray, Kasımpaşa maçı..
    12. “Alpullu Yeni Turizm Konuları..
    13. 09.09.2019’da ’evet’ dediler
    14. Aşure günü yapılması gereken ibadetler..
    15. Kerbela’da şehit edilen Hazreti..
    16. Üzerine yük asansörü düşen işçi..
    17. Galatasaray, Kasımpaşa maçının..
    18. Suya düşen otizmli çocuk hayatını..
    19. Başkan Altay: “Gençlerimiz Türkiye’yi..
    20. Küçükçekmece’de yeni eğitim öğretim..
    21. BM'den İklim değişikliği uyarısı
    22. Kamil Karabörk kimdir? Hatay Emniyet..
    23. "Anaların eylemi Anadolu'nun umududur"
    24. Halit Ayar’ın İstiklal Caddesi’nde..
    25. Sultangazi'de sahte içki operasyonu!
    26. Edenred Türkiye Kadın Yelken..
    27. Red Bull Air Race şampiyonu Matt Hall
    28. Başkan Arısoy, Haluk Ündeğer..
    29. Van deprem son dakika kaç şiddetinde..
    30. Hulusi Akar Bulvarına yaya ve bisiklet..
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!