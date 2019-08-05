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Derede balık otuyla ava 3 bin 270 lira ceza

Konya’da, yasa dışı yollarla balık avladığı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlardan saptanan 2 kişiye toplam 3 bin 270 lira idari para cezası uygulandı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:35
Derede balık otuyla ava 3 bin 270 lira ceza

Konya’da, yasa dışı yollarla balık avladığı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlardan saptanan 2 kişiye toplam 3 bin 270 lira idari para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yasa dışı yollarla derede balık avladığı ve avladığı bu balıkları kişisel sosyal medya hesaplarında paylaştığı tespit edilen 2 kişiye ticari olmayan sahada yasak olan balık otu kullanmak suretiyle ticari avlanma yapmaktan toplamda 3 bin 270 liralık idari para cezası uyguladı.


Ceza uygulanan A.Ö. ile E.Ö.’nün, Konya - Beyşehir Karayolu Yunuslar Mahallesi Deresi Bağırsak Boğazı mevkisinde, Beyşehir Gölü’ne dökülen dere üzerinde, ticari olmayan sahada yasak olmasına rağmen balık otu kullanmak suretiyle av yaptığı, avladığı bu balıklarla birlikte kendi görsellerini sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi. Avcıların avlanma yaptığı bölgede topladığı balık otunun suyunu sıkarak otuyla birlikte suya bıraktığı, balıkların ise bu ottan dolayı baygınlık geçirerek su yüzeyine çıktığı, bu yöntemle toplanan balıkların avının gerçekleştiği tespit edildi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:35
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