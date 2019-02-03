"Derede akıntıya kapılan otomobilde 4 çocuk olabilir"

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Ezine ilçesinde bir otomobilin akıntıya kapılarak kaybolmasına ilişkin iki kişinin ailelerinin daha kayıp ihbarında bulunduğunu belirterek, "Araçta 4 çocuğumuz bulunuyor olabilir." dedi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Batuk, arama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Batuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan araçta iki gencin bulunduğu ihbarı üzerine dün gece başlatılan arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Olayın hemen ardından ilgili tüm ekiplerin bölgeye intikal ettiğini aktaran Batuk, "İlk bilgilerde iki çocuğumuzdan bahsediliyordu ancak iki aile daha kayıp bilgisi verdi. Araçta 4 çocuğumuz bulunuyor olabilir." ifadelerini kullandı.

- Telefonla ailelerinden yardım istemişler

Vali Yardımcısı Batuk, edindikleri bilgilere göre, gençlerin dün saat 22.00 sularında bölgeye gelerek dereden geçmeye çalıştıklarını anlattı.

Otomobildeki kişilerin, köprüden geçmeye çalışırken yakınlarını telefonla aradığını belirten Batuk, "Daha sonra araç su alıyor. 'Motorla gelip, bizi kurtarın.' En son alınan ifade o. Söylenen söz de o. Anında buraya AFAD, itfaiye, sahil güvenlik timlerimiz, dalgıçlarımız, DSİ'nin ilgili elemanları, ekipmanları, hepimiz buradaydık. Sabah 06.30'a kadar burada bir çalışma yaptık." diye konuştu.

Batuk, suyun debisinin de yüksek ve hızlı olması nedeniyle olay yerine DSİ'nin kanal temizleme araçlarının getirildiği bilgisini paylaştı.

Dalgıç polislerin de olay yerine geldiğini kaydeden Batuk, "Çocuklarımız çok küçük, genç yaşta, aracın buradan kayarak yakın bir yere gittiğini düşünüyoruz. Bir de bir söylenti çıkarılıyor. Delikanlıların başka bir yere sığınmış oldukları... İnşallah öyledir diye düşünüyoruz. İnşallah iyi bir neticeye ulaşırız." açıklamasını yaptı.

- Olay

İçinde iki gencin bulunduğu otomobilin Akköy köyündeki Akköy Geçidi olarak bilinen mevkide aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.







