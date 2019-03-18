Derecik’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü Hakkari’nin Derecik ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

Hakkari’nin Derecik ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.

Derecik 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı girişinde düzenlenen tören kapsamında ilk olarak Derecik Şehitlik Anıtı ziyaret edildi. Anıta çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunduğu ve konuşmaların yapıldığı tören, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Programa; Derecik Kaymakamı İdris Aslan, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Derecek 34’üncü Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Osman Elmacı, Derecek Piyade Tabur Komutanı Yarbay Saim Aktürk, AK Parti’li Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, güvenlik korucuları ve ilçe sakinleri katıldı.

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