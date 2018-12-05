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Derecik'e "ilçe seçim kurulu" kurulacak

YSK, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin ilçe olması nedeniyle burada müstakil ilçe seçim kurulu kurulmasına karar verdi

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:49
Derecik'e "ilçe seçim kurulu" kurulacak

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin ilçe olması nedeniyle burada müstakil ilçe seçim kurulu kurulmasına karar verildi.

Konuya ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, 26 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kanun değişikliğiyle Derecik beldesi merkez olmak üzere Hakkari'de "Derecik" adıyla bir ilçe ve aynı adla belediye kurulduğu hatırlatıldı.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği her ilçede bir seçim kurulu bulunacağının hüküm altına alındığı belirtilen kararda, bu nedenle Hakkari'de "Derecik" adıyla yeni kurulan ilçede kendi adına müstakil ilçe seçim kurulu oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Derecik'te, YSK kararlarındaki esas ve ilkeler doğrultusunda ilçe seçim kurulu oluşturulması, ilçe seçim müdürü, personel atama ve görevlendirilmesinin yapılması da kararlaştırıldı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:49
  1. Hakkari Derecik ilçe olması
  2. İlçe Seçim Kurulu
  3. YSK

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