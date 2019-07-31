Derecik yolunda EYP ele geçirildi Hakkari’nin Şemdinli-Derecik karayolu üzerinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde, yol kenarındaki kayalıklar içerisinde gizlenmiş vaziyette 1 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Hakkari’nin Şemdinli-Derecik karayolu üzerinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde, yol kenarındaki kayalıklar içerisinde gizlenmiş vaziyette 1 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Şemdinli-Derecik karayolu üzerinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde, Bağlar köyü Zorgeçit mezrası bölgesinde yol kenarındaki kayalıklar içerisinde gizlenmiş vaziyette 1 adet EYP tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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