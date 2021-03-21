Derecik kaymakamı kim? Ahmet Özdemir kimdir, nerelidir? Derecik kaymakamı hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren 99 kaymakam adayının ataması gerçekleştirildi. Ataman kaymakamlar arasında Ahmet Özdemir de var. Hakkari'nin Derecik ilçesi Kaymakamlığına Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir atandı. Peki Ahmet Özdemir kimdir, nerelidir?

Ahmet Özdemir kimdir?

Hakkari'nin Derecik ilçesi kaymakamı olarak atanan Ahmet Özdemir, Kocaeli Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile İşletme bölümlerinden mezun oldu. 2013 - 2015 yılları arasında İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığında uzman yardımcısı olarak görev yapan Özdemir, 2015 yılında Bartın'da kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği yaptı.

Mülkiye teftiş stajını İstanbul’da, kaymakam vekilliği stajını ise Ulus ve Daday'da tamamlayan Özdemir, 2017 yılında vekaleten Manisa'nın Selendi Kaymakamlığına atandı. Daha sonra Londra'da dil eğitimi alan Özdemir, Hekimhan Kaymakamlığına asaleten atandı.