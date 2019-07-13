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Derecik Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanlığına Sevin seçildi

Hakkari’nin Derecik ilçesinde Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanlığına Kemal Sevin seçildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:34
Derecik Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanlığına Sevin seçildi

Hakkari’nin Derecik ilçesinde Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanlığına Kemal Sevin seçildi.


Divan başkanlığı yapan Hakkâri Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, Hakkâri genelinde en fazla şehit ve gazinin Derecik bölgesinde olduğunu belirterek, “Derecik ilçemizde şehit ve gazilerimizle alakalı bir derneğin kurulması memnuniyet vericidir. Bizler Hakkâri olarak yakın zamanda kuracağımız Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonuna Derecik Gaziler ve Şehit Aileleri Derneğimizi de kurucu üye olarak almayı planlıyoruz. Derecik ilçemizde büyük bir kitlenin sahiplendiği derneğimizin hayırlara vesile olsun diyor, katılım sağlayan tüm üyelere yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemizin bekası uğrunda bayrak inmesin, ülke bölünmesin diye canlarını seve seve veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de şifalar diliyorum. Yönetime seçilen tüm arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.


Derecik Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanlığına seçilen Kemal Sevim ise, kongreye katılan herkese teşekkür ederek, "Ailemden onlarca şehit ve gazimiz var. Devletimize olan bağlılığımızdan asla taviz vermeyiz" dedi.


Çekilen hatıra fotoğrafının ardından kongre sona erdi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:34
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