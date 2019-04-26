Dereceye giren karateciler ödüllendirildi
Aydıntepe Halk Eğitim Merkezinde açılan Karate Kursunda eğitimlerini alan ve yapılan müsabakalarda derece alıp madalya ile dönen sporculara hediye verildi.26 Nisan 2019 Cuma 13:14
Aydıntepe Halk Eğitim Merkezinde açılan Karate Kursunda eğitimlerini alan ve yapılan müsabakalarda derece alıp madalya ile dönen sporculara hediye verildi.
Dereceye girip madalya alan sporculara Aydıntepe İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gökhan Karakurt, çeşitli hediyeler takdim etti.
İlçe Gençlik Spor Müdürü Murat Çoban, "Her zaman gençlerimizin yanındayız ve Aydıntepe’de sporu insanlarımızla kaynaştırıp, yarınlar için daha güçlü adımlar atabilmenin peşindeyiz” dedi.
YORUM YAZ