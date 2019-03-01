Derebucak’ta öğrencilere obeziteye karşı çorba dağıtımı

Konya’nın Derebucak ilçesinde hayata geçirilen "çorbamı içiyorum, sağlıklı büyüyorum" projesi öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Derebucak İlçe Kaymakamlığı tarafından başlatılan ve 3’üncü ayını dolduran proje çerçevesinde, ilçe merkezi ve dış mahallelerdeki okullarda öğrenim gören ilk ve ortaokul öğrencilere ücretsiz olarak sıcak çorba dağıtımı yapılıyor. Çorba dağıtımı ile sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak, ev ve okulda sağlıklı beslenme, sağlıklı okul dönemi, obezite, triot hastalıkları, demir yetersizliği ve kansızlık gibi sağlık risklerine göre beslenme programlarıyla genç nesillerin sağlıklı yetişmesine destek vermek, beslenme bilincinin artırılması, sağlık risklerini azaltmak ve gerekli beslenme eğitim hizmetini sağlamak gibi amaçlar hedefleniyor.

Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan yaptığı açıklamada, merkez ve merkez dışı mahallelerde öğrencilere belirlene takvim dahilinde her hafta farklı bir çorbanın dağıtıldığını belirterek, proje ile öğrencilerin sağlıklı beslenmesine dikkat çektiklerini ve obeziteye karşı mücadele edildiğini söyledi. 2018-2019 eğitim öğretim yılı Aralık ayında başlayan çorba dağıtım programlarının ramazan ayı başlangıcına kadar süreceğini vurgulayan Doğan, "Yapım aşamasında son derece hassasiyet gösterip numunelerin üç gün saklanması koşuluna uyarak çorbalarımızı hazırlatıyoruz. Proje daha başlamadan öğrencilerimizin velilerinden muvafakat belgelerini aldık. Bugüne kadar öğrencilerimize 6 farklı türde çorba dağıtımı gerçekleştirdik" dedi.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Bilal Akçay ise, çorba projesinin bütün okullarda son derece başarılı bir şekilde devam ettirildiğini dile getirerek, Öğretmen, öğrenci ve velilerin uygulamadan son derece memnun olduğunu görmek de bizleri mutlu ediyor. Buna ilaveten öğrencilerimizin çorba içmeye karşı olumlu tutum geliştirdiklerini de gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.