Dere yatağındaki çamura saplanan üniversite öğrencisi kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düştüğü dere yatağındaki çamura saplanan üniversite öğrencisi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Halil Sarı (21), Erenler Mahallesi'ndeki dere yatağı kenarında gece saatlerinde yürüyüşe çıktı.

Sarı, aşırı yağış yüzünden kayganlaşan toprak zeminden ayağı kayarak, yaklaşık 3 metre derinliğindeki dere yatağına düştü. Çıkmaya çalıştığı sırada, köpeklerin saldırması üzerine kanalın diğer tarafından çıkmayı düşünen Sarı, bu defa derede çamura saplandı.

Gece boyunca kendi imkanları ile kurtulmaya çalışan Sarı, başarılı olamadı. Havanın aydınlanması ile yardım çığlıklarını duyan çevredeki işçiler, durumu polise ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri, Sarı'yı saplandığı çamurdan insan zinciri oluşturarak çıkardı.

AFAD ve itfaiye personeli, montlarını çıkararak, uzun süre çamur içinde kalan gencin üzerine örterek sıcak tutmaya çalıştı. Sarı, daha sonra çamur alana giremeyen ambulansa kadar kurtarma ekipleri tarafından sedye ile taşındı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın duyulması üzerine AKÜ görevlileri de hastaneye gelerek, üniversite öğrencisinin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.