Dere yatağında sıkışan 265 koyun telef oldu

Bayburt merkeze bağlı Pamuktaş köyünde dere yatağında sıkışan yüzlerce koyundan 265’i telef oldu.

Dağlık alanda çobanın her gün rutin olarak geçtiği güzergahta otlayan koyunlar, sürüdeki bazı hayvanların ürkerek dere yatağına yönelmesiyle tüm sürüyü bu tarafa çekti. Oldukça dar ve çıkılması güç olan bölgede sıkışan ve birbirlerini çiğneyen hayvanlardan 265’i telef oldu. Yüzlerce hayvanı ise sürü çobanı telef olmaktan son anda kurtarabildi.

Yaşanan olayı anlatan çoban Mustafa Çakmak, 40 yıldır çobanlık yaptığını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade etti.

Hayvanları dere yatağında üst üste görünce hemen müdahale ettiğini aktaran Çakmak, “Koyunların arasına girdim. Üstte olanları sağa sola attım ve elimden geldiğince kurtarmaya çalıştım. Daha sonra telefonum ve telsizim vardı bunlarla köyü aradım oradan da birkaç kişi geldi birlikte diğerlerini kurtarabildik” dedi.

Bayburt’un en büyük küçükbaş hayvancılık çiftliğini kuran Baytaş Hayvancılık İşletmesi sahiplerinden Rasim Ünsür ise, Kurban Bayramı öncesi büyük bir afetle karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

400 bin lira mali kayıp

Ünsür, çobanın her günkü güzergahta hayvanları otlatırken, koyunların bir şeyden ürkerek dere yatağına yöneldiğini ve ürkmenin sonucunda hayvanların birbirlerini ezerek telef olduklarını söyledi. Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesinden yetkililerin olay yerine gelerek raporlar tuttuğunu bildiren Ünsür, aşağı yukarı 400 bin lira gibi mali kayıp yaşandığını ve devlet yetkililerinden destek beklediklerini anlattı.