Dere yatağı taştı, mahalle sular altında kaldı

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Tepeüstü Mahallesi’nde bazı ev ve bahçeler, dere yatağının taşması nedeni ile sular altında kaldı.

Züre tepesinden gelen yağmur suları dere yatağını taşırdı. Derenin taşması sonucu Tepeüstü Mahallesi’ndeki bazı ev ve bahçeleri su bastı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ev ve bahçelerde biriken suları tahliye etmek için seferber oldu.