Dere yatağı kenarında bir kilo uyuşturucu ele geçirildi Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki dere yatağı kenarında bir kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki dere yatağı kenarında bir kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Merkez Mahallesi’nde bulunan dere yatağı kenarında bir kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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