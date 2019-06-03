Dere tıkandı, asfalt yol çöktü

Van’ın Çatak ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan dere yatağındaki menfez ve boruların tıkanması ile yön değiştiren dere asfalt yolu çökertti.

Sözveren, Selçuklu ve Cumhuriyet mahallelerinden geçen ve Çatak çayına karışan derede menfezlerin tıkanmasıyla taşkın oluştu. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi’nde taşkın dolayısıyla akan sular asfalt yola doğru yön değiştirdi. Vatandaşlar durumu haber vermesi ile Çatak Belediye ekiplerince tıkanan menfez ve borular açıldı. Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, derenin tahrip ettiği yerde inceleme yaptı. Cumhuriyet ile Selçuklu mahallesi arasındaki dere, aşırı yağışlardan dolayı derenin debisinin yükseldiğini söyleyen Başkan Şeylan, "Derenin debisinin yükselmesiyle sürüklenen kaya ve odun parçaları menfez ve borular tıkadı. Belediye çalışanlarımız iş makinalarıyla müdahale edip tıkanan menfezleri açmasıyla su tekrar dere yatağından akmaya başladı. Atatürk Cadde’mizdeki sıcak asfalt yolumuz ise kullanılamaz halde. Çalışanlarımıza biran önce yolun trafiğe açılması konusunda talimatımı verdim. Dere güzergâhlarında vatandaşları dikkatli olmaları konusunda da uyardı" dedi.