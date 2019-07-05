Dere kenarında ölü bulundu
Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan bir kişi evinin yanındaki dere kenarında ölü bulundu.05 Temmuz 2019 Cuma 17:45
Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan bir kişi evinin yanındaki dere kenarında ölü bulundu.
Olay, saat 06.30 sıralarında Alanya’nınKonaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Dere kenarındaki sulama motorunun yanında 49 yaşındaki Mehmet Demirkaya’nın yerde yattığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Merkezinebildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerdeDemirkaya’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Demirkaya’nın cansız bedenijandarma ve savcılık incelemelerinin ardındanotopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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