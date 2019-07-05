Dere kenarında ölü bulundu Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan bir kişi evinin yanındaki dere kenarında ölü bulundu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan bir kişi evinin yanındaki dere kenarında ölü bulundu.

Olay, saat 06.30 sıralarında Alanya’nınKonaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Dere kenarındaki sulama motorunun yanında 49 yaşındaki Mehmet Demirkaya’nın yerde yattığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Merkezinebildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerdeDemirkaya’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Demirkaya’nın cansız bedenijandarma ve savcılık incelemelerinin ardındanotopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.