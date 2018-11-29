Dere kenarında mahsur kalan yavru köpekleri itfaiye kurtardı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde dere kenarında mahsur kalan iki yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.29 Kasım 2018 Perşembe 21:07
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, Altınova Mahallesi Karakoç Deresi kenarında yağış nedeniyle biriken sular dere yatağını suyla doldurdu.
Biriken su nedeniyle dere kenarında küçük bir toprak parçası arasında kalan iki sokak köpeği yavrusunun bağırışlarını duyan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki Altınova İtfaiye Müfrezesi ekipleri dere kenarında hızla yükselen suların ortasında kalan iki köpeği kurtardı.
İki yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından köpek barınağına teslim edildi.
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