Dere içerisinde ölü bulundu Samsun’da yaşlı bir adam dere içinde ölü olarak bulundu.

Samsun’da yaşlı bir adam dere içinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun’un Havza ilçesinin Dereköy Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alzaymır hastası olduğu öğrenilen 6 çocuk babası Asım Tokur (78) evinde ayrılarak dere kenarına gitti. Eşinden haber alamayınca kontrol etmek için peşinden giden Hatice Tokur, eşini dere içinde buldu. Yaşlı kadın kocasının cesedini sudan çıkartırken olay jandarmaya bildirildi. Asım Tokur’un ölümü şüpheli bulundu ve savcı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Asım Tokur’un kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.