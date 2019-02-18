0553 313 94 23

"Derdimiz Kandil'den, Pensilvanya'dan emir alacaklar iş başına gelmesin"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "Baktığımız tek şey şu, Kandil'den emir alacak kişi gelmesin iş başına. İş başına gelecek adamın kafası ve ruhu Pensilvanya'da ya da Kandil'de olmasın"- "Belediye şimdi su fiyatlarını yüzde 30 geriye çekti. Şimdi bitti mi Mansur Bey'in tüm projeleri? O zaman yapacağı hiçbir şey kalmadı. Hiç ortalıkta gezmesin"

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:59
"Derdimiz Kandil'den, Pensilvanya'dan emir alacaklar iş başına gelmesin"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Baktığımız tek şey şu, Kandil'den emir alacak kişi gelmesin iş başına. İş başına gelecek adamın kafası ve ruhu Pensilvanya'da ya da Kandil'de olmasın." dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Sincan'daki Hidromek Fabrikası personeli ile yemek yedi.

Genel hatlarıyla bakıldığı zaman Türkiye'nin büyüdüğünü ifade eden Özhaseki, özellikle son birkaç yıl içerisinde ülke üzerinde oyunlar oynandığını söyledi.

PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine işaret eden Özhaseki, "Bunların tek bir isteği var Türkiye küçülsün istiyorlar, terör devleti kurmak istiyorlar." diye konuştu.

Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın bir hassasiyet üzerine kurulu olduğunu ifade ederek, "Baktığımız tek şey şu, Kandil'den emir alacak kişi gelmesin iş başına. Çünkü adamın ruhu Kandil'e satılmış durumda. Ne yapalım seyir mi edelim? Şimdi üstü kapalı olarak bazı partilerin listelerinden girmeye çalışıyorlar. Bunlara sempati duyacak, FETÖ'ye sempatik bakacak adamlar gelmesin diye uğraşıyoruz. İş başına gelecek adamın kafası ve ruhu Pensilvanya'da ya da Kandil'de olmasın." ifadelerini kullandı.

- "Hiç ortalıkta gezmesin"

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özhaseki, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın su faturalarında indirim yapma vaadiyle ilgili soru üzerine, "Su parası, otobüs parası, ekmek parası nihayetinde bir tarifedir, proje olmaz. Belediye şimdi su fiyatlarını yüzde 30 geriye çekti. Şimdi bitti mi Mansur Bey'in tüm projeleri? O zaman yapacağı hiçbir şey kalmadı. Hiç ortalıkta gezmesin." diye konuştu.

Özhaseki, seçimlerden sonra zam yapılacak iddiasına da "O da Mansur Bey'in uydurması. Ben de çok net söylüyorum inşallah ben büyükşehir belediye başkanı olacağım, hiç kimse gelir gelmez öyle zam falan görmeyecek." karşılığını verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile her gün görüştüklerini belirten Özhaseki, "Yarın akşam listeyi vereceğiz, uzayacak hali de yok bu işin. Tek derdimiz fikri zikri, Kandil'den emir alacak adamlar, Pensilvanya'dan emir alacak adamlar iş başına gelmesin. Şu an sayı belli değil, yarın belli olur." dedi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:59
  1. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
  2. Hidromek Fabrikası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti’de istifa bilmecesi
    1. İYİ Parti’de istifa bilmecesi
    2. Galatasaray’da Avrupa mesaisi başladı
    3. Genç iş adamları eğitim programı..
    4. Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi..
    5. Yaşlı kadın asansör boşluğunu düştü
    6. Ekipleri harekete geçiren 'uçak düştü'..
    7. Başkan Süleyman Caner: "Sıkıntı had..
    8. Kaş’taki kazada ölü sayısı 2’ye..
    9. Terör devleti geri adım attı! Mescid-i..
    10. Türk Eximbank’ın finansman desteği..
    11. Yalova’da yanan evi öğrenciler onaracak
    12. Donetsk’te AGİT temsilcilerinin..
    13. "Basiret ve Direniş" kitabı tanıtıldı
    14. Suudi Arabistan hapishanelerindeki..
    15. Beşiktaş'taki terör saldırısı davası
    16. Eximbanktan leasing şirketlerine 200..
    17. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ağrı'da
    18. İşletmelere özel satış atılımı
    19. Tarım ve Orman Bakanlığı ödemeleri ne..
    20. Edremit’te 20 düzensiz göçmen yakalandı
    21. Gönülder Yemen’e yardım eli uzatacak
    22. Öğrenciler, İŞKUR ile meslekleri..
    23. Cemmu ve Keşmir’de çatışma: 5 ölü
    24. 14 yaşındaki Hümeyra’dan 2 gündür..
    25. Kuşadası’nda şüpheli şahsın üzerinden..
    26. Bozbey: "Kültürel varlığımızı devam..
    27. Pakistan-Hindistan gerilimi krikete..
    28. Başkan Ataç; “Gökkuşağı Kafe’nin..
    29. Dikkat çeken uyarı: FETÖ'nün boşaltığı..
    30. Tap-Der üyelerinden meslektaşlarına..
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?