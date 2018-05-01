Derbiye çıkmama kararı alan Beşiktaş Tahkim Kurulu'na başvurdu

Federasyonun derbi kararını TFF Tahkim Kuruluna taşıyan siyah-beyazlı kulüp, başvuruyu bugün gerçekleştirdi.

AA'da yer alan habere göre Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu yaptığı açıklamada, Tahkim Kuruluna yaptıkları itirazı değerlendirdi.

Mahmutyazıcıoğlu, 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden oynanmasına karar verilen söz konusu derbi maça çıkmama kararını divan kurulunda görüştüklerini ve Beşiktaş camiasının bu kararın arkasında durduğunu vurguladı