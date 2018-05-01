Derbiye çıkmama kararı alan Beşiktaş Tahkim Kurulu'na başvurdu
Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kesilen, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonununverdiği derbinin kaldığı yerden oynanması kararına itiraz etti01 Mayıs 2018 Salı 17:08
Federasyonun derbi kararını TFF Tahkim Kuruluna taşıyan siyah-beyazlı kulüp, başvuruyu bugün gerçekleştirdi.
AA'da yer alan habere göre Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu yaptığı açıklamada, Tahkim Kuruluna yaptıkları itirazı değerlendirdi.
Mahmutyazıcıoğlu, 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden oynanmasına karar verilen söz konusu derbi maça çıkmama kararını divan kurulunda görüştüklerini ve Beşiktaş camiasının bu kararın arkasında durduğunu vurguladı
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