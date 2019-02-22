0553 313 94 23

Derbinin anahtarı ilk gol

- Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 28 maçta ilk golü atan takım sadece 3 kez yenildi- İki takımın 24'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa'da olmak üzere son 28 randevusunda öne geçen ekip 17 defa kazandı, 7 kez berabere kaldı- Geride kalan 28 maçın 17'sinde Fenerbahçe, 10'unda ise Beşiktaş ilk golü atarken, bir müsabaka golsüz bitti- Sarı-lacivertliler öne geçilen maçların 13'ünü kazanırken, siyah-beyazlılar 4'ünde rakibine üstünlük kurdu

22 Şubat 2019 Cuma 11:25
Derbinin anahtarı ilk gol


İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 25 Şubat Pazartesi günü derbi maçta karşılaşmaya hazırlanırken, iki takım arasında oynanan son 28 müsabakada ilk golü atan takımların sadece 3 kez yenilmesi dikkati çekiyor.

Rekabette 24'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 28 randevuda, öne geçen takım, sahadan 3 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 17 kez kazandı, 7 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 1 müsabaka ise golsüz sona erdi.

Bu süre içinde 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de geçen sezon Vodafone Park'ta gerçekleşen karşılaşmada ise Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.


- Fenerbahçe 17, Beşiktaş 10 maçta öne geçti


İki takım arasındaki son 28 karşılaşmada Fenerbahçe 17, Beşiktaş 10 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece bir müsabaka golsüz bitti.

Sarı-lacivertliler, öne geçtikleri maçların 13'ünü kazanırken, 2'sini beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği iki karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 10 karşılaşmadan 4'ünü kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 5'inde eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.


- Rekabette son 28 maç

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan son 28 maçta alınan sonuçlar ve ilk golü atan futbolcular şöyle:

Tarih

 Organizasyon Stat Sonuç (BJK-FB) İlk Gol
29.03.2008 Süper Lig BJK İnönü 1-2 Alex (FB)
29.11.2008 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 1-2 Selçuk Şahin (FB)
03.05.2009 Süper Lig BJK İnönü 1-2 Güiza (FB)
13.05.2009 Türkiye Kupası İzmir Atatürk 4-2 Yusuf Şimşek (BJK)
02.08.2009 TFF Süper Kupa Atatürk Olimpiyat 0-2 Alex (FB)
21.11.2009 Süper Lig BJK İnönü 3-0 Fink (BJK)
18.04.2010 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 0-1 Alex (FB)
19.09.2010 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 1-1 Niang (FB)
20.02.2011 Süper Lig BJK İnönü 2-4Necip Uysal (BJK-Kendi Kalesine)
27.10.2011 Süper Lig BJK İnönü 2-2 Simao (BJK)
05.02.2012 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 0-2 Yobo (FB)
29.04.2012 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 1-2 Egemen Korkmaz (BJK)
03.05.2012 Süper Lig BJK İnönü 1-0 Almeida (BJK)
07.10.2012 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 0-3 Sow (FB)
03.03.2013 Süper Lig BJK İnönü 3-2 Sow (FB)
30.11.2013 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 3-3 Olcay Şahan (BJK)
20.04.2014 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 1-1 Sow (FB)
02.11.2014 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 0-2 Emenike (FB)
22.03.2015 Süper Lig Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 0-1 Sow (FB)
27.09.2015 Süper Lig Atatürk Olimpiyat 3-2 Kjaer (FB-Kendi Kalesine)
29.02.2016 Süper Lig Ülker 0-2Volkan Şen (FB)
03.12.2016 Süper Lig Ülker 0-0
05.02.2017 Türkiye Kupası Vodafone Park 0-1 Van Persie (FB)
11.05.2017 Süper Lig Vodafone Park 1-1 Aboubakar (BJK)
23.09.2017 Süper Lig Ülker 1-2 Guiliano (FB)
25.02.2018 Süper Lig Vodafone Park 3-1 Fernandao (FB)
01.03.2018 Türkiye Kupası Vodafone Park 2-2 Negredo (BJK)
24.09.2018 Süper Lig Ülker 1-1 Babel (BJK)


- 1 maçta hükmen yenilgi


Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan bu 28 maç dışında 1 müsabakanın sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla hükmen belirlendi.

2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2 eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında iki takım, 19 Nisan'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 57. dakikada skor 0-0'ken yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, rövanş maçının, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı.

İki takım arasında 3 Mayıs'ta oynanması gereken mücadelede Beşiktaş, sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:25
  1. Beşiktaş
  2. derbi
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Geç kalma lüksümüz yok”
    1. “Geç kalma lüksümüz yok”
    2. Vergi Müfettişleri Derneği İzmir..
    3. MEB'den özel okul tabelalarına düzenleme
    4. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
    5. Turkcell’den yatırım atağı
    6. Hindistan Yüksek Mahkemesinden..
    7. Akhisar’da kaçak dökülen molozlar..
    8. Cezayir'de muhalefetin en güçlü ortak..
    9. ANALİZ - Batı'da imajı bozulan MbS..
    10. ‘13. Uluslararası Robot Yarışması’..
    11. Bursa'da baltayla işlenen cinayetle..
    12. Elektrikte "tarımsal faaliyetler..
    13. Başkan Uğurlu’dan mahallelere çıkarma
    14. Çin: "Venezuela’nın insani yardıma..
    15. Altay’ın gözü 3. galibiyette
    16. Kuzey Kore'den uluslararası örgütlere..
    17. Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu acil..
    18. “Dolar düştükçe havayı bozmaya..
    19. Erkek Milli Takım judokaların Japonya..
    20. Katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı
    21. Peugeot Sport Engineered 508 Concept..
    22. Ataevler’de sorunsuz dönüşüm
    23. Büyükçekmece Basketbol Serhat Şehit..
    24. 'Kocamaz DP'den de aday olamaz'
    25. Kangal Belediye Başkanı Öztürk,..
    26. Batum Başkonsolosu Makbule Koçak’tan..
    27. Çeşme'de 43 düzensiz göçmen yakalandı
    28. Uludağ’ı hiç böyle görmediniz
    29. Katil Netanyahu İsrail'de eridi!..
    30. İslam okulları Hollanda’nın en..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...