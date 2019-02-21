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Derbide son 15 dakikaya dikkat

- Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yaptığı maçların son 15 dakikaları daha gollü geçiyor- Siyah-beyazlılar, maçların son 15 dakikasında 12 gole imza attı- Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'dan sonra söz konusu bölümde yediği gollerle 5 puan kaybetti

21 Şubat 2019 Perşembe 11:39
Derbide son 15 dakikaya dikkat


İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı maçların son 15 dakikalık bölümleri, gol bakımından daha hareketli geçiyor.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın da son dakikalarda attığı ve yediği goller dikkati çekiyor.

Ligde geride kalan 22 haftalık bölümde Beşiktaş, maçların son 15 dakikasında 12 kez fileleri sarsarken, kalesinde 6 gol gördü.

Karşılaşmaların son bölümünde 3 gol atıp 6 gol yiyen Fenerbahçe'de ise teknik direktör Ersun Yanal'dan sonra bahsi geçen bölümde kaybedilen puanlar ön plana çıktı.


- Beşiktaş son 15 dakikada coşuyor


Beşiktaş, ligde bugüne dek attığı 42 golün 12'sini son 15 dakikalık bölümde kaydetti.

Söz konusu sürede 6 kez gol yiyen siyah-beyazlılar, ondan sonra en çok golü ise yine ilk yarının son 15 dakikasında attı.

Maçların 31 ile 45. dakikalarında rakip ağları 10 kez havalandıran Beşiktaş, 46-60 arasında da 9 gol atma başarısı gösterdi.


- Son bölüm Fenerbahçe'ye yaramıyor


Fenerbahçe, bu sezon son dakikalarda fazla gol bulamazken, yediği gollerle önemli puanlar kaybetti.

Söz konusu bölümde rakip filelere sadece 3 gol atabilen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 gol gördü.

Fenerbahçe, özellikle teknik direktör Ersun Yanal'dan sonra bu bölümde yediği gollerle önemli puan kayıpları yaşadı.

Sarı-lacivertliler, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelelerinde son 15 dakikada kalesinde gördüğü gollerle 5 puan bıraktı.


- İki takım da temkinli başlıyor


Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde bir diğer dikkat çekici özellik, her iki ekibinde karşılaşmalara temkinli başlaması oldu.

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe, ligin geride kalan bölümünde en az golü maçların ilk 15 dakikalık bölümünde yedi.

Bahsi geçen bölümde Fenerbahçe kalesini gole kapatırken, Beşiktaş ise 2 gol gördü.

Bu sürede sarı-lacivertliler 3 kez rakip ağları havalandırırken, siyah-beyazlılar 2 gol atabildi.


- Fenerbahçe'de en fazla gol 16-45 arasında


Bu sezon ligde kısır bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, gollerin büyük bölümünü 16 ila 45. dakikalarda buldu.

Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan bölümde 16 ila 30. dakikalarda 6, 31 ila 45. dakikalarda da 5 gol attı.

Ligde bulduğu 23 golün 11'ini bu süreçte kaydeden Fenerbahçe, aynı bölümde ise 12 gol yedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:39
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