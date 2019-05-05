Derbi maçtan notlar





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray derbisinde geçen haftaya göre tek değişiklik yaptı.

Güneş, ligin 30. haftasında MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Güven Yalçın'ı derbi mücadelesinde yedek soyundurdu. Beşiktaş'ta bu oyuncunun yerine Galatasaray maçında ilk 11'de Necip Uysal şans buldu.

İlk 11'de son olarak 25. haftadaki Atiker Konyaspor maçında oynayan Necip Uysal, 5 karşılaşma sonra aynı şansı yakaladı.

Necip'in ilk 11'de oynamasıyla Şenol Güneş, saha dizilişinde bazı değişikliklere gitti. Caner Erkin sol bekte oynarken, savunmanın önünde Atiba Hutchinson'ın yanında Necip Uysal görev aldı.

Daha önceki maçlarda savunmaya dönük oynayan Dorukhan Toköz orta sahada yer aldı. Hücuma dönük takımına katkı vermeye çalışan Adem Ljajic ise orta sahanın solun çekildi.





- Enzo Roco 6 maç sonra kadroda





Derbi maçta yedekler arasında yer alan Enzo Roco, 6 maç sonra kadroya dahil edildi.

Ligin 24. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanan maça yedek başlayan ve sonradan oyuna giren Roco, sonraki 6 karşılaşmada kadroda kendisine yer bulamamıştı.

Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Adriano Correia, Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Muhayer Oktay, Shinji Kagawa ile Cyle Larin yedek soyundu.





- Burak Yılmaz ve Necip Uysal'ın 300. maç heyecanı





Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Galatasaray karşısında görev alarak kariyerinde 300. Süper Lig mücadelesine çıktı.

Süper Lig kariyerine Beşiktaş forması giyerek başlayan ve farklı sezonlarda Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor ile Manisaspor'da da görev alan Burak, derbi maç öncesi çıktığı 299 lig maçında fileleri 175 kez havalandırdı.

Derbi maçta ilk 11'de şans bulan Necip Uysal ise 300. resmi maçında görev aldı. Siyah-beyazlı takımın altyapısından çıkan ve kariyerinin tamamını Beşiktaş'ta geçiren Necip, ligde 206 maç oynarken, Türkiye Kupası'nda 34, Süper Kupa'da 1 ve Avrupa kupalarında 58 karşılaşmada forma giydi.





- Takımı taraftarlar uğurladı





Beşiktaş'ın teknik heyetini ve oyuncuları, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde taraftarlar uğurladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarla ve meşalelerle takımlarına destek verdi.

Taraftarlar ayrıca derbi maçta kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Beşiktaş'ı derbide yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican, Hüseyin Yücel, Hakan Özköse, Cihat Kumuşoğlu ve Melih Aydoğdu temsil etti. Siyah-beyazlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise karşılaşmayı taraftarların bulunduğu tribünden takip etti.

Siyah-beyazlı oyuncular sahaya "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" yazılı pankartla çıktı.



