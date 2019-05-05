0553 313 94 23

Derbi maçın ardından

- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:"Oyunun kontrolünü kaybetmek oyuncular için bir hataydı"- "Hakem ne hata yaparsa yapsın bizim hatamızı örtmez. İki tane aynı hatadan golü yedik. 'Taçtı, değildi' tartışmasından çok daha önce verilen kararlarla oyun disiplini ve sakinliği kaybolan oyuncuların oyun içerisinde şuursuzluğundan kaynaklandığını düşünüyorum"

05 Mayıs 2019 Pazar 22:46
Derbi maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenildiği maçta aynı şekilde yaptıkları hatalarla rakiplerine mağlup olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Kaybettik, üzgünüz" diyen Güneş, "Rakip kazandı, onları tebrik ediyoruz. Oyuna düşündüğümüz gibi başladık. İlk yarıda baskı yapıp hızlı çıkmayı düşünüyorduk. Ama baskılarımızda faulü görünce şaşırdık. Oyunun kontrolünü kaybetmek oyuncular için bir hataydı." diye konuştu.

Hataların güvensizlik oluşturduğunu vurgulayan Güneş, "Taçtan yediğimiz golde bunlardan biriydi. Hatalı olduklarını düşünüyorum, bizim hatalarımız. Hakem ne hata yaparsa yapsın bizim hatamızı örtmez. İki tane aynı hatadan golü yedik. 'Taçtı, değildi' tartışmasından çok daha önce verilen kararlarla oyun disiplini ve sakinliği kaybolan oyuncuların oyun içerisinde şuursuzluğundan kaynaklandığını düşünüyorum. Sinir hali devam etti. İkinci yarı rakibin yorulmasıyla daha etkili olacağımızı düşünüyorduk." değerlendirmesinde bulundu.


- Hakem kararları


Maçın hakemi Bülent Yıldırım'ın yönetimiyle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, şunları söyledi:

"Herkes izliyor. Necip bir pozisyonda topu aldı atak yapılıyor, tehlikeyi görünce hakem faulü verdi. Tüm kararlarda kendini rahatsız hissetmeye başladı. Hakem hatası olabilir ama bu bizim hata yapmamızı gerektirmez. Doğru verilen kararlarda belki biz hatalar yapmaya başladık. Taçta bize değmiş de olabilir."

Yıldırım'ın takdir haklarını da ev sahibi ekip lehine kullandığını anlatan Güneş, "Takdir haklarının ev sahibine verilmesi, karşı takımla oynama hissi vermesi oyuncularımı tedirgin etti. Bunları söyleyip kendimizi kurtaramayız. Hakem hatalarına rağmen iyiydik. Daha sonra kopmaya başladık. İtirazlar çok geldi. Şu maçta 7 sarı kart gördük. Bunlar itirazdan, gerginlikten, güvensizlikten kaynaklandı. Bu oyunu da etkiliyor. Son haftalarda tedaviler, hastaneye gerek kalmadan sahada yapılmaya başlandı." diye konuştu.

Necip Uysal ile başlamasının hata olup olmadığı yönündeki soruya Güneş, "İlk yarıda çıkan kadro olumsuz değildi. Necip orta sahayı kapatırken, bek tarafında gecikti. Necip, baskılı ve top kazanarak oynadı. Zaman zaman Caner'in geç kaldığı pozisyonlar oldu. İkinci yarı daha risk aldık, pozisyonlar bulduk ama gol atamadık." ifadelerini kullandı.

Gökhan Gönül'ün sakatlanmasıyla değişiklik konusunda olumsuzluk yaşadıklarını kaydeden Güneş, "Sakatlanmasaydı hücumda hamle yapabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.


- Şampiyonluk şansı


Aldıkları yenilginin ardından şampiyonluk şanslarının ne olduğu yönündeki soruya Güneş, "İlk yarıda çok puan kaybeden takım olarak ikinci yarıda her maçı kazanmak için çıktık. Kalan üç maçı da kazanmak istiyoruz, ondan sonra ne olacağı varsayım. Kazandıktan sonra ne olur, bilemiyoruz. Beşiktaş'ın hedefi zaten şampiyonluk. Yara aldık ama daha önce yara almıştık. Sonuna kadar şansımızı kullanacağız." yanıtını verdi.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 22:46
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. SÜPERLİG
  5. Şenol Güneş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İslam dünyasında ilk teravih Endonezya'da kılındı
    1. İslam dünyasında ilk teravih..
    2. Bursalılar ilk teravih için camilere..
    3. Kırşehirliler ilk teravih için..
    4. Maçın ardından
    5. Anadolu’nun ilk camisinde ilk teravih
    6. Abdülhamit Han Camii’nde ilk teravih
    7. Şırnak’ta çok sayıda mühimmat ve yaşam..
    8. Derbi maçın ardından
    9. İlk teravih namazında camiler doldu
    10. Milli Savunma Bakanı Akar, şehit..
    11. Denizli’de ilk teravih namazı heyecanı
    12. Başkent’te ilk teravih namazında..
    13. Gazze'den atılan roketler nedeniyle..
    14. GÜNCELLEME 2 - Rusya'da yolcu uçağı..
    15. İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı
    16. Mali'de yeni hükümet kuruldu
    17. Kahramanmaraş’ta Galatasaraylı..
    18. Başkentte ramazanın ilk teravih namazı..
    19. Yücel İldiz: “Gençlerbirliği de..
    20. Fatih Terim: “Hak ettiğimiz ödülleri..
    21. Erdoğan'dan şehit babasına telefon
    22. İbrahim Üzülmez: “Rakip bizden daha..
    23. İsrail'in AA ofisinin de bulunduğu..
    24. Sözde 'Ermeni soykırımı' yalanlarını..
    25. Sırbistan'da şampiyon Kızılyıldız
    26. HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN -..
    27. Galatasaray ve Beşiktaş derbisi..
    28. Galatasaray’ın galibiyetini turistler..
    29. Avrupa Bilardo Şampiyonası
    30. Florya’da liderlik coşkusu
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Polis anında müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun 35 bodyguardı gözaltında
    Polis anında müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun 35 bodyguardı gözaltında