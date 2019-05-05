Derbi maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenildiği maçta aynı şekilde yaptıkları hatalarla rakiplerine mağlup olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Kaybettik, üzgünüz" diyen Güneş, "Rakip kazandı, onları tebrik ediyoruz. Oyuna düşündüğümüz gibi başladık. İlk yarıda baskı yapıp hızlı çıkmayı düşünüyorduk. Ama baskılarımızda faulü görünce şaşırdık. Oyunun kontrolünü kaybetmek oyuncular için bir hataydı." diye konuştu.

Hataların güvensizlik oluşturduğunu vurgulayan Güneş, "Taçtan yediğimiz golde bunlardan biriydi. Hatalı olduklarını düşünüyorum, bizim hatalarımız. Hakem ne hata yaparsa yapsın bizim hatamızı örtmez. İki tane aynı hatadan golü yedik. 'Taçtı, değildi' tartışmasından çok daha önce verilen kararlarla oyun disiplini ve sakinliği kaybolan oyuncuların oyun içerisinde şuursuzluğundan kaynaklandığını düşünüyorum. Sinir hali devam etti. İkinci yarı rakibin yorulmasıyla daha etkili olacağımızı düşünüyorduk." değerlendirmesinde bulundu.





- Hakem kararları





Maçın hakemi Bülent Yıldırım'ın yönetimiyle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, şunları söyledi:

"Herkes izliyor. Necip bir pozisyonda topu aldı atak yapılıyor, tehlikeyi görünce hakem faulü verdi. Tüm kararlarda kendini rahatsız hissetmeye başladı. Hakem hatası olabilir ama bu bizim hata yapmamızı gerektirmez. Doğru verilen kararlarda belki biz hatalar yapmaya başladık. Taçta bize değmiş de olabilir."

Yıldırım'ın takdir haklarını da ev sahibi ekip lehine kullandığını anlatan Güneş, "Takdir haklarının ev sahibine verilmesi, karşı takımla oynama hissi vermesi oyuncularımı tedirgin etti. Bunları söyleyip kendimizi kurtaramayız. Hakem hatalarına rağmen iyiydik. Daha sonra kopmaya başladık. İtirazlar çok geldi. Şu maçta 7 sarı kart gördük. Bunlar itirazdan, gerginlikten, güvensizlikten kaynaklandı. Bu oyunu da etkiliyor. Son haftalarda tedaviler, hastaneye gerek kalmadan sahada yapılmaya başlandı." diye konuştu.

Necip Uysal ile başlamasının hata olup olmadığı yönündeki soruya Güneş, "İlk yarıda çıkan kadro olumsuz değildi. Necip orta sahayı kapatırken, bek tarafında gecikti. Necip, baskılı ve top kazanarak oynadı. Zaman zaman Caner'in geç kaldığı pozisyonlar oldu. İkinci yarı daha risk aldık, pozisyonlar bulduk ama gol atamadık." ifadelerini kullandı.

Gökhan Gönül'ün sakatlanmasıyla değişiklik konusunda olumsuzluk yaşadıklarını kaydeden Güneş, "Sakatlanmasaydı hücumda hamle yapabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.





- Şampiyonluk şansı





Aldıkları yenilginin ardından şampiyonluk şanslarının ne olduğu yönündeki soruya Güneş, "İlk yarıda çok puan kaybeden takım olarak ikinci yarıda her maçı kazanmak için çıktık. Kalan üç maçı da kazanmak istiyoruz, ondan sonra ne olacağı varsayım. Kazandıktan sonra ne olur, bilemiyoruz. Beşiktaş'ın hedefi zaten şampiyonluk. Yara aldık ama daha önce yara almıştık. Sonuna kadar şansımızı kullanacağız." yanıtını verdi.







