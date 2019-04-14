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Derbi maçın ardından

- Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy:"Kendi evimizde galip gelememek üzüntü verici ama şartlar göz önüne alındığında 1-1'i normal bir sonuç olarak görüyoruz"- "Bizi burada yenemezler, yenemiyorlar, yenemeyecekler de"

14 Nisan 2019 Pazar 23:02
Derbi maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları derbi maçın sonucunun kendileri için üzüntü verici olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özsoy, derbinin geride kaldığını ve çekişmeli bir karşılaşma oynandığını belirtti.

Maç 11'e 11 oynanırken eşit devam ettiğini ve eksik kaldıktan sonra baskı yediklerini ifade eden Özsoy, "Aynı şartlarda oynandığı takdirde çok rahatlıkla kazanabileceğimize inandığımız bir maçtı. Bizim açımızdan kendi evimizde galip gelememek üzüntü verici ama şartlar göz önüne alındığında 1-1'i normal bir sonuç olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakemin iyi maç yönetmediğini düşündüklerini de vurgulayan Özsoy, şöyle devam etti:

"Karşı takımın hocaları takımlarını değil ama maçı çok iyi yönettiler. Mehmet Topal'ın atılmadığını söylüyorlar. Keşke aynı kişiler 19. dakikada Younnes Belhanda'nın neden ikinci sarı kartı görmediğini söyleselerdi. Ortada adlandırılabilecek hiçbir pozisyon yoktu. Pozisyonlar Galatasaray'ın lehine verildi. Galatasaray'ın şampiyonluğu bizim işimiz değil. Biz de hakemden kesinlikle memnun değiliz."

Fenerbahçe olarak sahalarında farklı bir futbol sergilediklerini aktaran Özsoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizi burada yenemezler, yenemiyorlar, yenemeyecekler de. Bizim taraftarımızın gücü var. Biz Fenerbahçe olarak farklı oynuyoruz. Karşı takım hocalarına cevap vermek benim işim değil. Futbol konuşuluyorsa, ona Ersun hoca cevap verir. Fatih hocanın, 'Bizim burada güzel anılarımız var.' dediği, bizim en kötü günümüzde, başkanımız ve yöneticilerimizin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iftiralarıyla hapisteyken aldıkları şampiyonluk. Bir daha öyle bir şey olamayacağı için, bir daha öyle günleri göremeyeceklerini düşünüyorum."


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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 23:02
  1. Fenerbahçe
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