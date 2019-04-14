0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Derbi maçın ardından

- Galatasaraylı futbolcu Muslera:"Ne yazık ki son vuruşlarda iyi değildik. Daha dikkatli olmamız gerekiyordu"- Sarı-kırmızılı oyuncu Onyekuru: "Skor bizi tatmin etmedi"

14 Nisan 2019 Pazar 22:35
Derbi maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın oyuncuları Fernando Muslera ile Henry Onyekuru, iyi oynamalarına rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Muslera, maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, derbi maça özel bir tişörtle çıktıklarına dikkati çekerek, "Isınmada giydiğimiz tişört çok güzel. Can Bartu ile Metin Oktay, iki efsanenin formasını değiştirmesi... Futbol bir spor. Bütün Fenerbahçe camiasına ve Can Bartu'nun ailesine baş sağlığı diliyorum. Çok önemli kayıp olduğunu görebiliyorum." dedi.

Şampiyonluk yolunda 3 puan almak için Fenerbahçe karşısına çıktıklarını vurgulayan Muslera, "Oyunun genelinde iyi oynadık. Pozisyonlar bulduk. Ne yazık ki son vuruşlarda iyi değildik. Daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Rakibin tek şansı oldu, onu da gole çevirdiler. Yolun sonuna kadar devam edeceğiz." diye konuştu.

Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olduğunu hatırlatan Muslera, "Şampiyonluk istiyorum. Şampiyon olmadan bu kontratın bitmesini istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Puan kaybının ardından şampiyonluk şansının kendi ellerinde olmadığını anlatan sarı-kırmızılı oyuncu, "Kalan maçlarda iyi mücadele edeceğiz. Rakip Beşiktaş veya Medipol Başakşehir olmuş, bunu düşünmemek gerekiyor. Fenerbahçe'nin herhangi bir hedefi yok. İki puanı elimizden alabiliyor. Yüzde yüz konsantrasyonla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


- Onyekuru: "Yapacak bir şeyimiz yok"


Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Henry Onyekuru, çok önemli bir rakiple karşı karşıya geldiklerini belirterek, "Böyle bir maçta gol atmak bir futbolcu için çok önemli ve güzel bir duygu. Bu duyguyu yaşadığım için mutluyum ama kazanmak istediğimiz bir maçtı. Skor bizi tatmin etmedi. Bu saatten sonra yapacak bir şeyimiz yok. Bu maçı kenara bırakmamız ve her maça ayrı şekilde hazırlanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Futbolda her şeyin olabileceğini anlatan Onyekuru, "Lider ile 5 puan fark var ama her an her şey olabilir. Hatalarımızı düzeltmemiz, daha çok çalışmamız ve hatasız devam etmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Nijeryalı oyuncu, Can Bartu'nun vefatından dolayı hem Bartu'nun ailesine hem de Fenerbahçe camiasına baş sağlığı diledi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 22:35
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Muslera
  5. Onyekuru
  6. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finali
    1. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi..
    2. Sisi, Hafter buluştu! Darbeci..
    3. Fenerbahçe'nin 'Fener Ol' kampanyası
    4. Ebubekir Mustafa, Sudan Askeri Geçiş..
    5. Yolcu minibüsü şarampole devrildi, 1..
    6. Dışişleri Bakanlığından, Sudan..
    7. Derbi maçın ardından
    8. Polat Kemboi Arıkan’dan olimpiyat kotası
    9. Sudan Askeri Geçiş Konseyi:"Suudi..
    10. Türkiye, Sudan yönetiminin sivillere..
    11. Libya'da gözaltındaki çocukların..
    12. Erdoğan Diriliş oyuncusunun nikah..
    13. Adana'da minibüs devrildi: 1 ölü, 10..
    14. Derbi maçın ardından
    15. Sudan Askeri Geçiş..
    16. Derbi maçın ardından
    17. Gürcistan’da derbi coşkusu
    18. Sudan'ın Washington Büyükelçisi..
    19. "Buteflika rejiminin kalıntıları hala..
    20. Derbi maçın ardından
    21. Bakan Kasapoğlu, milli güreşçileri..
    22. Başkentte 4 katlı apartmanda yangın
    23. Bilecik’te derbi gerginliği
    24. Derbi maçın ardından
    25. Alçak provokasyon! İnsanları toplayıp..
    26. Sudan Askeri Geçiş..
    27. Sudan Askeri Geçiş..
    28. Semih Özsoy: “Bizi burada..
    29. Paris'te polise "ırkçı muamelelerde..
    30. Sudan Askeri Geçiş Konseyi:"Beşir'in..
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    Türkiye'ye kritik uyarı: Meydanı boş bırakmamalı
    Türkiye'ye kritik uyarı: Meydanı boş bırakmamalı
    Çavuşoğlu ağzının payını vermişti! Twitter'da da kaçamadı
    Çavuşoğlu ağzının payını vermişti! Twitter'da da kaçamadı
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi