Derbi maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın oyuncuları Fernando Muslera ile Henry Onyekuru, iyi oynamalarına rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Muslera, maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, derbi maça özel bir tişörtle çıktıklarına dikkati çekerek, "Isınmada giydiğimiz tişört çok güzel. Can Bartu ile Metin Oktay, iki efsanenin formasını değiştirmesi... Futbol bir spor. Bütün Fenerbahçe camiasına ve Can Bartu'nun ailesine baş sağlığı diliyorum. Çok önemli kayıp olduğunu görebiliyorum." dedi.

Şampiyonluk yolunda 3 puan almak için Fenerbahçe karşısına çıktıklarını vurgulayan Muslera, "Oyunun genelinde iyi oynadık. Pozisyonlar bulduk. Ne yazık ki son vuruşlarda iyi değildik. Daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Rakibin tek şansı oldu, onu da gole çevirdiler. Yolun sonuna kadar devam edeceğiz." diye konuştu.

Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olduğunu hatırlatan Muslera, "Şampiyonluk istiyorum. Şampiyon olmadan bu kontratın bitmesini istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Puan kaybının ardından şampiyonluk şansının kendi ellerinde olmadığını anlatan sarı-kırmızılı oyuncu, "Kalan maçlarda iyi mücadele edeceğiz. Rakip Beşiktaş veya Medipol Başakşehir olmuş, bunu düşünmemek gerekiyor. Fenerbahçe'nin herhangi bir hedefi yok. İki puanı elimizden alabiliyor. Yüzde yüz konsantrasyonla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





- Onyekuru: "Yapacak bir şeyimiz yok"





Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncusu Henry Onyekuru, çok önemli bir rakiple karşı karşıya geldiklerini belirterek, "Böyle bir maçta gol atmak bir futbolcu için çok önemli ve güzel bir duygu. Bu duyguyu yaşadığım için mutluyum ama kazanmak istediğimiz bir maçtı. Skor bizi tatmin etmedi. Bu saatten sonra yapacak bir şeyimiz yok. Bu maçı kenara bırakmamız ve her maça ayrı şekilde hazırlanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Futbolda her şeyin olabileceğini anlatan Onyekuru, "Lider ile 5 puan fark var ama her an her şey olabilir. Hatalarımızı düzeltmemiz, daha çok çalışmamız ve hatasız devam etmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Nijeryalı oyuncu, Can Bartu'nun vefatından dolayı hem Bartu'nun ailesine hem de Fenerbahçe camiasına baş sağlığı diledi.