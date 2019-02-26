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Derbi maçın ardından

- Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar:"Rakip takım taraftarları 'Fenerbahçe kümeye' diye bağırırken, biz inanıp sahaya çıktık. Hiçbir şekilde Fenerbahçe ile şaka olmayacağını gösterdik"- Sarı-lacivertli oyuncu Hasan Ali Kaldırım:"Burada 3 puanı kaçıran taraf biziz"

26 Şubat 2019 Salı 01:01
Derbi maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldıkları derbi maçla ilgili, "Fenerbahçe ile şaka olmayacağını gösterdik." dedi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Sadık Çiftpınar, müsabakaya iyi başlamadıklarını dile getirerek, "Ben de dahil gerçekten çok kötüydük. Üçüncü golde benim de hatam var. Taraftarlarımızdan özür dilemek istiyorum. Attığım golden sonra onun da bir duygu patlaması oldu. Keşke o hatayı yapmasaydım, belki buradan galibiyetle dönebilirdik." ifadelerini kullandı.

Devre arasında teknik direktörleri Ersun Yanal'ın kendileriyle güzel bir konuşma yaptığını aktaran sarı-lacivertli futbolcu, şunları kaydetti:

"Biz de ikinci yarı inanarak sahaya çıktık. Rakip takım taraftarları 'Fenerbahçe kümeye' diye bağırırken, biz inanıp sahaya çıktık. Hiçbir şekilde Fenerbahçe ile şaka olmayacağını gösterdik. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu, bizim için bir milat ve başkaldırı olur. İkinci yarıdaki oyunumuzu önümüzdeki maçlarda sergilediğimiz zaman bu, ligi en iyi yerde bitirme adına bize yeterli olacaktır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlerleyen haftalarda çok daha iyi bir Fenerbahçe izleterek bütün maçlarımızı Allah nasip ederse kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz."

Sadık Çiftpınar, kötü bir sezon geçirmeleriyle ilgili "Kolay bir durum değil. Fenerbahçe, tarihinde ilk defa böyle bir durum yaşıyor. Böyle bir durumda olmak gerçekten çok üzücü. Bunu size anlatamam. Bir an önce önümüzdeki maç gelsin ve kazanalım da kafamızı kaldırabilelim, taraftarımızı mutlu edebilelim diye düşünüyoruz. Biraz onun da baskısı ve stresi var. Maça çok iyi başlamak istiyorduk ama başaramadık. İkinci yarı skoru geri çevirdik ve rakibimize üstünlüğümüzü hissettirdik. Taraftarımızı mutlu etmek adına ikinci yarıda olduğu gibi daha da fazlasını yaparak mücadelemizi vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


- Hasan Ali Kaldırım: "Üç puanı kaçıran taraf biziz"


Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım da karşılaşmaya kötü başladıklarını anlatarak, "Beşiktaş bizi baskı altına altı ve çıkamadık. Basit top kayıplarıyla kötü bir ilk yarı geçirdik. Devre arasında aramızda konuştuk ve deyim yerindeyse silkelendik. Sahaya çıkıp 3-3'ü yakaladık. İkinci devre çok iyi bir futbol seyrettirdiğimizi düşünüyorum. 3-3'ten sonra da iki üç tane net pozisyonumuz var. Burada 3 puanı kaçıran taraf biziz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Hasan Ali Kaldırım, maçta güzel bir gol attığını dile getirerek, "Son haftalarda uzaktan şutlarla çok denedim ama burada güzel bir gole imza attım. Golden sonra da 'sol ayağım burada, ben buradayım' mesajı vermek istedim." şeklinde görüş belirtti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 01:01
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Hasan Ali Kaldırım
  5. Sadık Çiftpınar
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPERLİG

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