Derbi maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş karşısında 3-0 geriye düştükleri derbide 3-3'le sahadan ayrılmalarıyla ilgili, "En azından taraftarımıza böyle bir geri dönüşle oldukça keyif ve umut verdik." dedi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, futbol adına güzel bir gün olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kötü başladık, bize yakışmayan bir oyundu. Cezamızı çektik. İkinci yarı yapabileceğimize inanan bir takım olduğumuzu gösterdik. Bundan sonraki süreç için bu dönüş bizi umutlandırdı. Artık tek kulvardayız. Takım olma konusunda oldukça sıkıntı çektik. Bundan mutlu değiliz. En azından taraftarımıza böyle bir geri dönüşle oldukça keyif ve umut verdik. Fenerbahçe bundan sonra böyle devam etmek zorunda."

İkinci yarı oyuna reaksiyon verecek isimlere ihtiyaç duyduklarını anlatan Yanal, "Oyuncularım pas verdi, ben de gol attım. Oyuncularım en iyi yaptıkları işi yaptı. Bize de birkaç dokunuş yapmak kaldı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İki oyuncu değişikliğiyle bu gerçekleşecek bir şey değil. Bütün takımın refleksiyle bunu yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarı Beşiktaş'ın baskısına karşılık veremediklerini aktaran Yanal, "Bu, tamamen psikolojik bir tutum. Ne merkezi ne de kanatları tutabildik. Oyun tutumumuzu ikinci yarı değiştirdik ve kendi oyunumuzu sahaya koyduk. Oyuncularımın bu refleksi bizi umutlandırdı. Taraftarımızın bize olan güveni de arttı bu sonuçla." ifadelerini kullandı.





- "Sonraki dönemi şampiyonluktan başka bir şey kurtarmaz"





Fenerbahçe'nin büyük bir takım olduğunu belirten Yanal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Performansımızı yeterli bulmuyorum. Performansımızın iyi olmamasına sebep olan etken faktörlerin ortadan kalktığı görüşündeyim. Takım olamamış, sonuç alamamış, ligde kötü günler geçiren bir Fenerbahçe vardı. Üç kulvardaydık. Bu 3 kulvar takım olamayan bir ekip için 2-3 günde bir maç demekti. Her maçta da 5-6 oyuncu rotasyon yaptık. Her kulvarda mutlaka birkaç yarayla çıkıp başka bir takımla oynadık. Bu süreci yönetmek, takım olamayan bir ekip için oldukça zor. Bu sürecin zorlukları hala devam ediyor.

Antrenmana çıkan 32 oyuncumuz var. Bunu normal seviyelere getirmemiz lazım. Maalesef sezon sonu geliyor, bu sıkıntılarla uğraşıyoruz. 24 kişilik bir takım organizasyonuna gelmek ve bunu yaparken de az yara almak zor bir süreçtir. Üç kulvarda bunu yönetmekte çok zorlandık. Baktığınızda üst üste 2 maç aynı kadroyla oynama sıkıntısını yaşadık. Son dakikalarda puanlar kaybettik. Maalesef Türkiye'de her takımın başına gelir ama bizim başımıza fazla geldi.

Hakemlerden değil ama hakemlerin ortamından şikayetçiyim. Onların yönetilme şeklinden şikayetçiyim. Bunun gazabına uğradık. En fazla yara alan takım olduk. Zaten problemlerimiz vardı. Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum ama 30-35 dakikalık oyunlar bize umut verdi. Takımımızın kadrosunun ne olması gerektiğini biliyoruz. Ligin sonuna kadar farklı bir Fenerbahçe olacaktır. Bunun acısını çıkaracağız. Herkes hırslı ve hevesli. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bizi bekleyeni de biliyoruz. Fenerbahçe'nin bundan sonraki dönemini şampiyonluktan başka bir şey kurtarmaz. Bunun için doğru hazırlanmak gerekir. Doğru sıçramayı yapmak için iyi hazırlanmak gerekli."





- Ali Koç, takımı taraftara götürdü





Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbolcuları soyunma odasından sahaya çıkartarak taraftarın yanına götürdü.

Maçtan sonra stattan çıkmak için bekleyen taraftarlar, takımı tekrar tribüne çağırdı. Başkan Ali Koç, soyunma odasından takımın tribüne gitmesini istedi.

Futbolcular da kendilerine maç boyu destek veren taraftarların yanına gitti. Futbolculara başkan Ali Koç da eşlik etti.