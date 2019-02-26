Derbi maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile oynadıkları derbi maçta 2 puanı kaybeden taraf olduklarını söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan ve 3-3 sona eren karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tolgay, Fenerbahçe'nin büyüklüğünün puan tablosundaki yeriyle ölçülemeyeceğini belirtti.

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay, "İlk yarı çok kötü oynadık, maça kötü başladık. İlk yarı bitince ben taraftara bakmıştım ve maçı çevireceğimizi gördüm. İkinci yarıda kendimize geldik. Bütün takıma teşekkür etmek istiyorum. Benim açımdan çok zor bir maç oldu. Özellikle taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Beni bugüne kadar inanılmaz desteklediler." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarına da bir mesaj vermek istediğini dile getiren Tolgay, şunları kaydetti:

"Beşiktaş taraftarına küçük bir mesaj söylüyorum, o maçta ne dürüm ne de başka bir şey yedim. Tabii bu, bazı Beşiktaşlıların işine yaradı. Bu konuyla ilgili hiç konuşmadım ama bu konuyu burada kapatıyorum. Tabii ki bu dönüşten sonra başka bir şeyler de yapabilirdim. Ancak dediğim gibi orada ne dürüm ne de başka bir şey vardı."





- "Hocamız Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bize hatırlattı"





Tolgay Arslan, maçın devre arasında teknik direktör Ersun Yanal'ın kendilerine moral aşıladığını aktardı.

İlk yarı kendilerine gelemediklerini ve tüm takımın soyunma odasında konuştuğunu vurgulayan Tolgay, "Hocamız Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bize hatırlattı. Beşiktaş'ın bizden daha iyi bir takım olmadığını herkes bize hatırlattı. İkinci yarı galiba herkes bunu gördü ve maalesef burada 2 puan kaybettik." diyerek sözlerini tamamladı.