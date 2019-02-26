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Derbi maçın ardından

- Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz:"İkinci yarıda bize yakışmayan bir oyun sergiledik. Gerçekten çok üzgünüz"- Siyah-beyazlı oyuncu Quaresma:"Böyle önemli bir derbi maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesi bizim için yenilgi sayılır"

26 Şubat 2019 Salı 00:33
Derbi maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'de 3-0 öne geçtikleri maçta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalmalarından dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Burak Yılmaz, maçta gol atmasının kendisi adına güzel olduğunu dile getirerek, "Fenerbahçe'ye gol atmak güzel ama sonuçtan dolayı çok üzgünüz. İkinci yarıda bize yakışmayan bir oyun sergiledik. Sonuç daha farklı olabilirdi. Taraftarımıza galibiyet hediye etmek isterdik. Gerçekten çok üzgünüz." diye konuştu.

Burak Yılmaz, maçın son anlarında değerlendiremediği pozisyonla ilgili "O pozisyon gol olsa kazanabilirdik. Eğer o pozisyondan dolayı kaybetmişliğimiz varsa herkesten özür dilerim. Kimse benden çok atmayı istemez. Artık önümüzdeki Kayserispor maçına bakacağız. Ancak hepimizin şapkamızı önümüze koyup düşünmesi lazım. Bize yakışmadı. Fenerbahçe'yi 3-0'dan geri getirmememiz lazımdı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma ise karşılaşmanın ikinci yarısında çok büyük hatalar yaptıklarını vurgulayarak, "Böyle önemli bir derbi maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesi bizim için yenilgi sayılır. Önümüzde daha çok maç var. Hala şansımız devam ediyor. Bugün özellikle ikinci yarı çok büyük hatalar yaptık. O hatalardan ders çıkarmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 00:33
  1. Beşiktaş
  2. Burak Yılmaz
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. Ricardo Quaresma
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPERLİG

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