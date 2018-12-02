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Derbi maçın ardından

- Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma: "Daha fazla gol atabilirdik ama istediğimizi aldığımızı düşünüyorum"

02 Aralık 2018 Pazar 23:40
Derbi maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ı 1-0 yenen Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, istediklerini aldıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Quaresma, "Bizim için önemli bir maçtı, bu maçı kazanmamız gerektiğini biliyorduk ve 1-0'lık bir galibiyet aldık. Daha fazla gol atabilirdik ama istediğimizi aldığımızı düşünüyorum. Bu, bizim için moral olarak ve önümüze daha net bakabilmemiz açısından iyi bir adım oldu. Dinleneceğiz ve sonraki maç için hazırlıklarımıza başlayacağız. Şampiyonluk yolunda önümüze koyduğumuz hedefleri birer birer geçerek bu amaca ulaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Karşılaşmada öne çıkan Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarını değerlendiren 35 yaşındaki oyuncu, "VAR sisteminin icrasını biz yapmıyoruz, biz kendi işimizi yapıyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz. Bizim penaltımız verildi, Galatasaray'ın penaltı pozisyonu iptal edildi. Benim golüm iptal edildi. Bu açıdan bakarsak VAR görevini yapıyor. Bize de buna saygı göstermek düşüyor." ifadelerini kullandı.

Devre arasında başka takıma transfer olup olmayacağı sorusuna Quaresma, "Şu an sadece önümüzdeki maçları düşünüyorum. Sonrasında kalan maçları düşünmeye devam edeceğim. Beşiktaş'ta olduğum müddetçe sadece buradaki görevimi icra edeceğim. Bu, görevim biter ya da farklı bir durum olursa o zaman konuşulacak bir şey, şimdi değil." cevabını verdi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 23:40
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  3. Galatasaray
  4. Ricardo Quaresma
  5. Spor Toto Süper Lig

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