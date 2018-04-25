Derbi kararına Şenol Güneş'ten rest! Maça çıkmayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, 3 Kasım 2018 Perşembe günü 57. dakikadan itibaren oynananacak Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldığı öğrenildi. Güneş'in, TFF'nin resmi kararının ardından duruma tepki gösterdiği ve derbiye gitmeme yönünde tavır aldığı ifade edildi.



BAŞKAN ORMAN'LA GÖRÜŞECEK



Güneş'in yakın çevresine yakındığı ve bu şartlarda Kadıköy'e gitmesinin doğru olmayacağını söylediği bildiriliyor. Güneş'in tavrını bu şekilde koymayı planladığı belirtiliyor.

Tecrübeli teknik adamın bu kararını Başkan Fikret Orman ile de paylaşacağı ifade edildi.