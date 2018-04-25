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Derbi kararına Şenol Güneş'ten rest! Maça çıkmayacak

Olaylı derbinin ardından bugün TFF'nin maç kaldığı yerden seyircisiz olarak oynanacak kararına Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'ten büyük tepki geldi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:25
Derbi kararına Şenol Güneş'ten rest! Maça çıkmayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, 3 Kasım 2018 Perşembe günü 57. dakikadan itibaren oynananacak Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldığı öğrenildi. Güneş'in, TFF'nin resmi kararının ardından duruma tepki gösterdiği ve derbiye gitmeme yönünde tavır aldığı ifade edildi.

BAŞKAN ORMAN'LA GÖRÜŞECEK

Güneş'in yakın çevresine yakındığı ve bu şartlarda Kadıköy'e gitmesinin doğru olmayacağını söylediği bildiriliyor. Güneş'in tavrını bu şekilde koymayı planladığı belirtiliyor.
Tecrübeli teknik adamın bu kararını Başkan Fikret Orman ile de paylaşacağı ifade edildi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 16:25
  1. derbi
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Şenol Güneş

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  • mehmetmehmet41 dk önce
    her halde hastane numaraları başının yarılma ayakları yemedi şimdide gittmem diyor bu kadardamı küçük beyinlisin aykutuda sevmem ama demeki her şey oyun tiyatro oda yemedi başka ayaklar sahi sendea spora çık nasıl olsa oraya komple fenerbahce düşmanı toplanmış birde sen eklenmiş olursun
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