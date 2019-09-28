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Galatasaray-Fenerbahçe maçı kaç kaç biter? İşte maç öncesi ünlü isimlerin skor tahminleri

Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesinde ünlü isimlerden skor tahminleri geldi. Futbol yorumcularına göre, ev sahibi Galatasaray’ın galibiyet şansı Fenerbahçe’den “küçük bir farkla” fazla. Futbol yorumcuları, Galatasaray Fenerbahçe derbisinin gollü geçeceğini tahmin ediyorlar.

28 Eylül 2019 Cumartesi 19:16
Galatasaray-Fenerbahçe maçı kaç kaç biter? İşte maç öncesi ünlü isimlerin skor tahminleri

 Yunus Kış  yeniakit.com.tr 

Galatasaray Fenerbahçe derbisine çok kısa bir süre kala heyecan dorukta.

Galatasaray kafilesine eşlik eden binlerce taraftar, Galatasaray otobüsünün ön sırasında oturan Teknik DirektörFatih Terim’e sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de taraftarları selamlarken, “galibiyet” mesajı verdi.

Galatasaray taraftarı stada akın akın geliyor

Galatasaray Fenerbahçe derbisine kısa süre kala, Galasaray taraftarının Türk Telekom Stadı’na akın akın gelmesi dikkat çekiyor.

Öte yandan Fenerbahçe de, maçın oynanacağı stada geniş güvenlik önlemleri altında 18.45’de ulaştı.

Spor yorumcularının değerlendirmeleri

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi öncesinde spor yorumcuları, her iki takımda da sonucu değiştirecek futbolcuların çokluğuna dikkat çekiyorlar.

Galatasaray Fenerbahçe maçında avantajlar ve dezavantajlar

Üzerinde durulan bir başka nokta da her iki takımın “hücum”da başarılı oldukları ancak aynı başarıyı savunmada gösteremedikleri yönünde. 

Kolay gol atan ve kolay gol yiyen Galatasaray ve Fenerbahçe’nin karşılaşmasından en az 3 golün çıkacağını tahmin eden futbol yorumcuları, ağırlıklı olarak ev sahibi Galatasaray’a şans veriyorlar.

Ünlü futbol yorumcularının “skor” tahminleri şöyle:

Mustafa Denizli: Galatasaray, Fenerbahçe'den avantajlı ama tabii maç üç ihtimalli. Derbiler üç ihtimallidir. Galatasaray defansif anlamda bir miktar önde, Fenerbahçe ise ofansif anlamda daha iyi gibi. Üç sonuç da normaldir.

Mehmet Demirkol: Galatasaray Fenerbahçe maçında, favori Galatasaray. Değişkenleri çok fazla olan bir maç. Son dönemde çok berabere bitiyor bu maçlar. Oyun içinde iki takım da beraberliğe ikna olabilir.

Yılmaz Vural: Galatasaray'ın orta sahası ve hücum hattı Fenerbahçe'ye göre daha iyi gibi. Bir de seyirci baskısını göz önünde bulundurursak Galatasaray bir adım önde.

Sinan Engin: Galatasaray 2-0 Fenerbahçe

Abdülkerim Durmaz: Galatasaray 1-1 Fenerbahçe

Ümit Karan: Galatasaray 3-1 Fenerbahçe

Ahmet Çakar: Galatasaray 3-1 Fenerbahçe

Ertem Şener: Galatasaray 2-1 Fenerbahçe

Ayhan Akman: 2-1 Galatasaray

Volkan Demir: 2-1 Fenerbahçe

Derbinin ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dev derbinin ilk 11'leri ise şu şekilde;

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Babel, Feghouli, Belhanda, Falcao

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emre Mor

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat

Yedekler: Harun, Hasan Ali, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Sadık, Zajc, Deniz, Alper, Rami

Andone ve Seri tribüne

Yabancı kuralı nedeniyle Florine Andone ve Jean Michael Seri tribünde maça takip edecek.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 19:16
  1. Denizli
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  3. Fenerbahçe
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  10. Galatasaray Fenerbahçe derbisi skor
  11. Volkan Demir
  12. Ayhan Akman
  13. Ertem Şener
  14. Ahmet Çakar
  15. Ümit Karan
  16. Abdülkerim Durmaz
  17. Sinan Engin
  18. Yılmaz Vural
  19. Mehmet Demirkol
  20. Mustafa Denizli

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