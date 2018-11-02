Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Aziz Yıldırım'ın doğum gününe denk geldi
Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın 66. doğum günü, dünyanın takip edeceği Galatasarat-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı güne denk geldi.02 Kasım 2018 Cuma 16:13
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın doğum günü, ilginç bir tevafuku da beraberinde getirdi. Aziz Yıldırım'ın 66. yaş günü, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin olduğu güne denk geldi.
Twitter'da ilgili konu başlığı TT sıralamasına girdi.
2 Kasım 1952, Ergani doğumlu Yıldırım, 20 yıldır Fenerbahçe başkanlığı görevini üstleniyordu. Tecrübeli isim, Haziran ayında yapılan seçimlerde koltuğu Ali Koç'a bırakmıştı.
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