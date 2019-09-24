Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın satışa sunulacak.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbi maçın biletleri, yarın satışa çıkarılacak. Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'nda cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, "passo.com.tr" ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulacak. Bilet satışları, yarın saat 11.00'den itibaren GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olacak. 26 Eylül Perşembe günü sadece GS logolu passolig kartlarına satışı yapılacak biletleri, 27 Eylül Cuma günü ise Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kart sahipleri temin edebilecek. Misafir takım bileti 200 lira Derbi maçın bilet fiyatları şöyle: Kategori 1: 1.500 lira Kategori 2: 1.300 lira Kategori 3: 1.200 lira Kategori 4: 1.200 lira Kategori 5: 1.000 lira Kategori 6: 800 lira Kategori 7: 600 lira Kategori 8: 400 lira Kategori 9: 350 lira Kategori 10: 225 lira Kategori 11: 200 lira Kategori 12 (Misafir takım): 200 lira

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