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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri yarın satışa sunulacak.

24 Eylül 2019 Salı 15:11
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbi maçın biletleri, yarın satışa çıkarılacak.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'nda cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, "passo.com.tr" ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulacak.

Bilet satışları, yarın saat 11.00'den itibaren GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olacak. 26 Eylül Perşembe günü sadece GS logolu passolig kartlarına satışı yapılacak biletleri, 27 Eylül Cuma günü ise Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kart sahipleri temin edebilecek.

Misafir takım bileti 200 lira

Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 1.500 lira

Kategori 2: 1.300 lira

Kategori 3: 1.200 lira

Kategori 4: 1.200 lira

Kategori 5: 1.000 lira

Kategori 6: 800 lira

Kategori 7: 600 lira

Kategori 8: 400 lira

Kategori 9: 350 lira

Kategori 10: 225 lira

Kategori 11: 200 lira

Kategori 12 (Misafir takım): 200 lira

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 15:11
  1. Süper Lig
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  3. Galatasaray-Fenerbahçe derbisİ
  4. Fenerbahçe
  5. Türk Telekom Stadı
  6. Beyoğlu GSStore
  7. GS Bonus Kart
  8. GS Mobile
  9. passolig kartları
  10. passolig çağrı merkezi

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