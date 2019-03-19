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Derbent’te toplu konutlar ailelere teslim edildi

Derbent Belediyesi ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya’nın Derbent ilçesine yaptırılan daireler tamamlanarak sahiplerine teslim edildi.

19 Mart 2019 Salı 11:53
Derbent’te toplu konutlar ailelere teslim edildi

Derbent Belediyesi ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya’nın Derbent ilçesine yaptırılan daireler tamamlanarak sahiplerine teslim edildi.


Geçtiğimiz yıl içerisinde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda ev sahibi olmaya hak kazanan 47 aile, evlerinin anahtarlarını düzenlenen törenle teslim aldı.


Arazisi Derbent Belediyesi tarafından tahsis edilen ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından Konya’nın Derbent ilçesine yaptırılan daireler tamamlanarak hak sahiplerine düzenlenen törenle teslim edildi. Ev sahibi olan 47 aile anahtarlarını teslim almanın mutluluğunu yaşadı. Anahtar teslim törenine AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar ve Cumhur İttifakı Derbent Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ayten katıldı.


Derbent’e ilkleri yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Derbentimiz, turizm merkezine yakışır bir şekilde hazırlıklar yapıyor. Bir taraftan meydanda ve ilçe genelinde düzenlemeler yaparken bir taraftan da Derbentlilere yakışır şekilde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 2+1 olarak temeli atılan dairelerimizi konforlu bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimiz, bu daireleri kira öder gibi ödeyebilecek” ifadelerini kullandı.


Cumhur İttifakı Derbent Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ayten ise, bundan sonraki süreçte de toplu konut çalışmalarının devam edeceğinin sözünü verdi. Ayten, “Ayrıca besi damı ve bahçeli evler şeklinde TOKİ projelerini hayata geçirmeyi planlıyoruz. 31 Mart’ta seçildiğimiz takdirde, ilçemizdeki hayvancılık sektörünü geliştirmek için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Vatandaşların hem ev olarak kullanabilecekleri hem de bahçesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirebilecekleri projeler geliştireceğiz. Böylece vatandaşlarımıza kolay ödeme imkanı da sağlayacağız” dedi.


AK Parti MYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun’un da gündeminde 31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimler vardı. Sorgun, “31 Mart sıradan bir belediye başkanlığı ya da sıradan bir yerel seçim değil. 31 Mart akşamı oylarımızı en üst noktaya taşıdığımızda, yerel seçimlerde büyük başarı kazandığımızda Filistinliler, Gazzeliler, Arakanlılar, Bosnalılar, Kosovalılar ve Doğu Türkistanlılar sevinecektir. Kazandığımızda Tel Aviv, Washington, Avrupa ülkeleri üzülecektir. Üzülün, bozulan ne yaparsanız yapın! Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı vatandaşlarımızın dua ve desteğinizle en güçlü oyu alacağız” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Milletvekili Ahmet Sorgun’a fahri hemşehrilik beraatı verdi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:53
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