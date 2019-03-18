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Derbent Belediye Başkanı Acar, hizmetteki 15 yılınıdeğelendirdi

Konya’nın Derbent İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, görev yaptığı 15 yılını değerlendirerek, Derbent’i geliştirmek ve ilçeye değer katmak için 15 yılda ekip gece gündüz çalıştıklarını dile getirerek, son dönemde ilçeye toplamda 101 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:13
Derbent Belediye Başkanı Acar, hizmetteki 15 yılınıdeğelendirdi

Konya’nın Derbent İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, görev yaptığı 15 yılını değerlendirerek, Derbent’i geliştirmek ve ilçeye değer katmak için 15 yılda ekip gece gündüz çalıştıklarını dile getirerek, son dönemde ilçeye toplamda 101 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.


Derbent’te 3 dönemdir belediye başkanı olarak kendisini ilçenin gelişmesine adayan Hamdi Acar, görev yaptığı 15 yıl boyunca ilçeye yapılan yatırım ve hizmetleri anlatmak için basın mensupları ile buluştu. Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Acar, 2004 yılından bugüne kadar ilçenin gelişmesi ve vatandaşların hizmet alabilmesi için çalıştıklarını kaydetti. Başkan Acar, ilçeye son dönemde 101 milyon liralık yatırımın kazandırıldığını belirterek, "Her dönem vatandaşın desteği arttı. Bizden önce 74 yıl belediye olan Derbent’e bizim görev yaptığımız sürede 74 yılda yapılan hizmetin 10 katı yatırım kazandırdık. Bu yatırımların yüzde 95’lik bölümü Derbent’in öz bütçesinden değil dış kaynaklardan sağlandı. Kendi yağında kavrulmakta zorlanan, personeline maaşını ödeyemeyen bir belediyeyi devraldık. Çok şükür şu anda kasasında para olan bir belediye haline dönüştürdük. Bu hizmetleri yaparken halkın desteğini de ikiye katladık. 2004 yılında yüzde 34 olan destek, son seçimlerde yüzde 66.8’e kadar yükseldi. Derbent tarihinde de ilk kez 3 defa belediye başkanlığı yaptığım için de hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Hamdi Acar, konuşmasının devamında son 15 yılda yapılan yatırımları tek tek anlattı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:13
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