'Deraa'daki çatışmalar 50 bin kişiyi yerinden etti'

BM, Güney Suriye Deraa'ya bir haftadır rejim ve Rusya tarafından süren hava saldırılarında 50 bin kişinin yerlerinden olduğunu tahmin etti. Ürdün, sınırlarını kapalı tutarak yeni sığınmacı almayacağını açıkladı.

BM İnsani Kriz Koordinasyonu Birimi Sözcüsü Jens Laerke, çatışmaların ve bölgeden Ürdün'e kaçıştan siviller için derin endişe duyduklarını açıkladı. Sözcü, evlerinden kaçanların uluslararası hukuk içerisinde korunma çağrısı yaptı.

AP'nin haberine göre Daraa'da yaşayanlar İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin daha güvenli olduğu görüşünde.

Suriye devlet televizyonun haberine göre israil füzeleri şam uluslararası havaalanı yakınını vurmuştu.

Startejik olarak öneme sahip olan bölge için Rusya, Ürdün ve ABD anlaşma yapmıştı.

Rejim muhaliflerin 2015'den beri ağırlıklı olduğu Ürdün sınır bölgesinde güç kazanmak istiyor. Doğu Deraa'daki muhaliflere Suriye askerlerinin saldırısı yoğunlaşmış durumda.