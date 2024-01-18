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Sağlık Depresyonda olanlar müjde! Bilim insanları ezber bozan bir tahminde bulundu: hastalık belirtilerinin her birini hafifleyecek! Herkes bunu yapacak
Sağlık

Depresyonda olanlar müjde! Bilim insanları ezber bozan bir tahminde bulundu: hastalık belirtilerinin her birini hafifleyecek! Herkes bunu yapacak

Yeniakit Publisher
2024-01-18 01:23:00 - 2024-01-18 01:33:13
Depresyonda olanlar müjde! Bilim insanları ezber bozan bir tahminde bulundu: hastalık belirtilerinin her birini hafifleyecek! Herkes bunu yapacak

Depresyonda olanlara müjde! Hastalığın belirtilerini hafifletmek mümkün. Bilim insanları duyurdu: MR taramalarının depresyon belirtilerini 6 ay boyunca...

MR taramalarının depresyon belirtilerini 6 ay boyunca hafifletmek amacıyla kullanılabileceğini öne sürdü.

Birleşik Krallık'taki Nottingham Üniversitesi'nde gerçekleşti.

Akademisyenler, depresyondaki kişilerin beyin bölgelerini uyarmak üzere hedefli manyetik uyarım sağlamak için taramaların kullanılmasının semptomları 6 aya kadar hafifletebileceğini ortaya koydu.

Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMS) denen bu yöntem genellikle 4 ila 6 haftalık seanslar halinde uygulanıyor ve her seansta beynin aynı bölgesinin hedeflendiğinden emin olmak için MR kullanıldığında faydaları birkaç ay daha uzatılabiliyor.

DEPRESYON TEDAVİSİNDE YENİ UMUT: MR CİHAZIYLA UYARIM
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BRIGhTMIND adlı çalışmanın arkasındaki ekip, TMS'ye başlamadan önce hastalara MR taraması yaptı ve bu da araştırmacıların depresyonla ilgili farklı beyin sistemlerinin buluştuğu noktayı hedeflemelerini sağladı.
İkinci tarama, ilk TMS seansından 16 hafta sonra yapıldı ve ekibin hastanın tedaviye nasıl yanıt verdiğini anlamasına yardımcı olmak amacıyla beyindeki kimyasallar incelendi.

Çalışmada, TMS'yi uygulamak için ışık kullanan bilgisayarlı bir izleme sistemi olan nöronavigasyon kullanıldı.

DEPRESYON TEDAVİSİNDE “ÖNEMLİ İYİLEŞMELER” KAYDEDİLDİ

Nottingham Üniversitesi'nden psikiyatri profesörü Richard Morriss, "Tercihen hastalar TMS seansı için geldiklerinde tam olarak aynı yerde otururlar ancak bu nadiren gerçekleşir" dedi.

Çalışmaya 255 kişi katıldı ve 20 TMS seansı tamamladı. Hedefe yönelik TMS'nin, 26 hafta boyunca daha iyi işlev ve yaşam kalitesiyle birlikte hastaların depresyon ve anksiyete şiddetinde "önemli iyileşmeler" sağladığı tespit edildi.

Araştırmacılar hastaların üçte ikisinden fazlasının tedaviye yanıt verdiğini ve beşte birinin remisyona girip o durumda kaldığını söyledi.

Profesör Morriss, Nature Medicine dergisinde yayımlanan sonuçları "ümitlendirici" diye nitelendirdi.

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