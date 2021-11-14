Depresyon, huzursuzluk, uykusuzluk! Salgın, sağlıkçıların ruh sağlığını bozdu

Çayır, salgın sürecinin sağlık çalışanlarının mental sağlığında problemler meydana getirdiğine dikkati çekerek "Yapılan çalışmalar sağlıkçıların bu dönemde sağlığının bozulduğunu gösteriyor. En çok bildirilen sağlık sorunları anksiyete, depresyon, huzursuzluk, uyku problemleri ve somatik problemler oldu. Her 5 sağlık çalışanından birinde depresyon ve anksiyete, her 5 sağlıkçının ikisinde ise uyku problemleri olduğu görüldü” dedi.