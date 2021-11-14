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Korona Virüs Depresyon, huzursuzluk, uykusuzluk! Salgın, sağlıkçıların ruh sağlığını bozdu
Korona Virüs

Depresyon, huzursuzluk, uykusuzluk! Salgın, sağlıkçıların ruh sağlığını bozdu

20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi'nde sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Çayır, Kovid-19'un en çok sağlık çalışanlarını etkilediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 15:11:00 -
Depresyon, huzursuzluk, uykusuzluk! Salgın, sağlıkçıların ruh sağlığını bozdu

Çayır, salgın sürecinin sağlık çalışanlarının mental sağlığında problemler meydana getirdiğine dikkati çekerek "Yapılan çalışmalar sağlıkçıların bu dönemde sağlığının bozulduğunu gösteriyor. En çok bildirilen sağlık sorunları anksiyete, depresyon, huzursuzluk, uyku problemleri ve somatik problemler oldu. Her 5 sağlık çalışanından birinde depresyon ve anksiyete, her 5 sağlıkçının ikisinde ise uyku problemleri olduğu görüldü” dedi.

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